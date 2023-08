Prachtgoal Belkheir helpt Fortuna aan een punt op Woudestein

Excelsior kwam twee keer op voorsprong. Nikolas Agrafiotis schoot na een half uur raak met links nadat de bal via Fortuna-aanvoerder Ivo Pinto voor zijn voeten was gekomen. Halverwege de tweede helft maakte Deroy Duarte gelijk met een hard schot met rechts. Ook hij kreeg de bal wat fortuinlijk voor zijn voeten via een tegenstander.

De 2-1 kwam op naam van de Zweed Oscar Uddenäs, die een inzet van Richie Omorowa alleen nog maar beroerde op de doellijn. De tweede gelijkmaker van de Limburgers was het fraaiste doelpunt: de Algerijn Mouhamed Belkheir ontfutselde Derensili Sanches Fernandes de bal en hij schoot in één keer op doel, vanaf zo'n 25 meter. Doelman Stijn van Gassel stond niet goed gepositioneerd en was kansloos.

Bekijk hier de prachtige goal van Mouhamed Belkheir

Zowel Excelsior als Fortuna Sittard is na drie speelronden nog ongeslagen in de Eredivisie. Beide clubs hebben 5 punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie