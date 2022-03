Ajax met fitte selectie tegen Benfica: ’Goede kans om door te gaan’

Alvarez miste vrijdag het uitduel met SC Cambuur omdat hij ziek was. Timber en Mazraoui waren de afgelopen weken niet helemaal fit maar zijn klaar voor een basisplaats. Brian Brobbey vierde vrijdag in het uitduel met SC Cambuur zijn rentree als invaller. Hij raakte eind januari geblesseerd in het uitduel met PSV.

De oefenmeester is niet bang dat de Amsterdammers gaan spelen met de Klassieker van zondag in het achterhoofd. „Het klopt dat het finales zijn, maar we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Ik kijk vooral naar onszelf. We moeten een paar dingen beter doen, dat wel”, aldus Ten Hag op de persconferentie.

Hij vervolgt: „Ik denk dat we een goede kans maken morgen. Een hele goede kans om een ronde verder te komen.” Wel vindt hij dat zijn ploeg aan de bal beter moeten worden. „We moeten wedstrijden nog veel beter kunnen domineren.”

Huntelaar

Ten Hag ging ook nog even in op de aanstelling van Klaas-Jan Huntelaar als de nieuwe technische man van de Amsterdammers. „Er moest een positie ingevuld worden en daar is adequaat op gehandeld door Ajax. De spelers mogen hem en dat geeft een positieve vibe en dat kunnen we in deze fase van de competitie wel gebruiken.”

De trainer meent dat het doel van Ajax in de Champions League al is geslaagd, maar: „Je bent sportman en je wil maximaal vooruit. Dat is de uitdaging. Je wil toch zover mogelijk komen.”