Emotionele Pinot: ’Ik verlaat de Tour met tranen in mijn ogen’

„Ik verlaat de Tour met tranen in mijn ogen en vol mooie herinneringen in mijn hoofd”, schrijft Pinot op Twitter, waarmee hij onder andere doelt op zijn afstappen en heroïsche overwinning op de Tourmalet. „Ik dank mijn team en mijn familie. Jullie gaven mij de afgelopen drie weken kippenvel en ongelooflijk veel kracht.”

Pinot stond toen hij van zijn fiets afstapte vijfde in het algemeen klassement, mede door een sterk optreden in de Pyreneeën. De kopman van Groupama-FDJ had nog alle kansen om het geel te winnen, maar hij had te veel pijn aan zijn linker bovenbeen en moest de strijd vroegtijdig staken. Zichtbaar emotioneel stapte hij in de ploegwagen en dat betekende het einde van de Tour voor Pinot.

Bekijk ook: Concurrent Kruijswijk stapt huilend Tour uit

De Franse wielerronde winnen zit er dit jaar niet in voor de publiekslieveling, maar Pinot richt zich alweer op volgend jaar. „Ik weet nog niet hoe de rest van het seizoen eruit ziet voor mij, maar één ding weet ik zeker. Volgend jaar sta ik weer aan de start van de Tour.”