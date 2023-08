Seve van Ass niet geselecteerd voor EK hockey: ’Echt zwaar de juiste keuzes te maken’

In totaal heeft Delmée negentien spelers geselecteerd. „Er zijn er echt veel meer die het verdienen”, aldus de bondscoach. „We hebben per linie en positie geprobeerd de beste samenstelling te formeren. Het was echt zwaar de juiste keuzes te maken, maar we denken met deze selectie op dit moment de beste kans te hebben om onze titel te verdedigen. Ik heb de groep vandaag ingelicht. Dat zijn altijd lastige momenten want er is door iedereen hard gewerkt afgelopen maanden.”

Delmée heeft drie keepers opgeroepen: Maurits Visser, Pirmin Blaak en Derk Meijer. De partner van Blaak is in verwachting en het is nog niet zeker of de keeper kan deelnemen.

Het EK is van 18 tot en met 27 augustus. Titelhouder Oranje neemt het in de poulefase op tegen Duitsland, Frankrijk en Wales.