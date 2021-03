Andy Murray lacht het laatst in leeg Ahoy

Tennis

Robin Haase in Rotterdam onderuit tegen Andy Murray

Robin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het tennistoernooi in Rotterdam. De 33-jarige Nederlander, die op een wildcard was toegelaten, bleek maandagavond nadat hij de eerste set had gewonnen niet opgewassen tegen Andy Murray. De Brit, de voormalig nummer 1 van de wereld en...