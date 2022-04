Pogacar weet van geen ophouden: Sloveen daags na ’Ronde’ over Roubaix-stroken

De renners die over twee weken aan de start staan van Parijs-Roubaix hoeven niet bang te zijn dat de Sloveen ook daar verschijnt. Hoewel hij heeft aangegeven in zijn loopbaan graag alle vijf de wielermonumenten (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije) te willen winnen, is Parijs-Roubaix dit jaar als enige van dat kwintet niet in zijn programma opgenomen.

De tweevoudig Tour-winnaar is enkel in Noord-Frankrijk om zich voor te bereiden op de Tour de France, die dit jaar een kasseirit bevat. Net zoals in 2014, toen Lars Boom won, ligt de finish in Arenberg.

Pogacar staat een week na Parijs-Roubaix dus nog wel aan het vertrek voor Luik-Bastenaken-Luik, waar hij de meest recente winnaar is. Een aantal dagen eerder start hij in de Waalse Pijl. Het zijn - zoals het er nu naar uitziet - zijn laatste twee koersen dit voorjaar. Na La Doyenne neemt hij een pauze om zich dan voor te bereiden op de Ronde van Frankrijk.