Russische oud-Feyenoorder spreekt zich uit tegen oorlog tegen Oekraïne

Smolov, die in 2010 zes maanden als huurling uitkwam voor Feyenoord, is al vrijwel zijn hele carrière actief in de Russische Premier Liga, wat zijn besluit om zijn mening in het openbaar te maken extra dapper maakt.

Op zijn avontuur bij Feyenoord en een periode bij het Spaanse Celta de Vigo na, voetbalde Smolov altijd in eigen land. Zo stond hij onder contract bij Anzji, Lokomotiv Moskou en Krasnodar. Momenteel speelt de 32-jarige voetballer voor Dinamo Moskou. In het shirt van Rusland was hij goed voor 16 interlanddoelpunten.

De Duitse voetbalclub Schalke 04 verbrak donderdag de band met geldschieter Gazprom. Het Russische gasbedrijf is tevens een belangrijke sponsor van de UEFA. Ook moest Matthias Warnig, die namens Gazprom in de raad van toezicht zat, het veld ruimen. De Duitser wordt gezien als een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin.