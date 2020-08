Sunweb bevestigt komst Bardet, Van Avermaet tekent bij AG2R

De overgang van Bardet naar Sunweb werd twee weken al aangekondigd in Telesport. Sunweb was na het vertrek van Dumoulin naar Jumbo-Visma hard op zoek naar een nieuwe klassementsman. Zeker ook omdat Sam Oomen (Jumbo-Visma) en Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) na dit jaar eveneens de Duitse deur achter zich dichttrekken.

Met Bardet, die al zijn gehele loopbaan voor het Franse AG2R La Mondiale rijdt, heeft het team van Iwan Spekenbrink vanaf volgend seizoen weer een potentiele in de gelederen. In 2016 eindigde Bardet als tweede, een jaar later reed hij als derde Parijs binnen. In totaal won hij drie etappes in Tour.

„Bij Sunweb kan ik koersen zonder specifieke verwachtingen en hoef ik mij niet in het speciaal te richten op een bepaalde wedstrijd”, aldus Bardet, die zich bij zijn huidige werkgever steevast op de Tour richtte. „Ik wil mij bij Sunweb vooral focussen op mijn kwaliteiten en mij op alle vlakke verbeteren. Deze stap komt op het juiste moment in mijn carrière.”

Van Avermaet laat het in nood verkerende CCC achter zich om in Franse dienst te gaan rijden. De olympisch kampioen op de weg tekent voor drie jaar. Zijn verbintenis gaat in per 1 januari 2021, als Citroën zich voegt bij de ploeg als naamsponsor.

De 35-jarige Van Avermaet boekte in zijn profcarrière al 41 overwinningen. Hij reed in 2016 in Rio naar de olympische titel, maar won onder meer ook Parijs-Roubaix, twee keer de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, twee etappes in de Tour de France en de Tirreno-Adriatico. Hij eindigde zaterdag als achtste in Milaan-Sanremo.

Van Avermaet komt bij AG2R La Mondiale zijn goede vriend Oliver Naesen tegen. „Het perspectief om met mijn maatje Oliver Naesen te koersen, met het doel om klassiekers te winnen, is zeer opwindend. Mijn doel verandert niet: ik wil grote koersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen, net als ritten in de Tour, waar ik ook zo lang mogelijk het geel wil dragen.”