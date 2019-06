Live Extra - Oranje 1-0 achter door penalty

Oranje begint tegen de Engelsen in de verwachte opstelling. Bondscoach Ronald Koeman geeft Marten de Roon en Steven Bergwijn de voorkeur boven respectievelijk Donny van de Beek en Quincy Promes.

Opstelling Oranje: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Bergwijn, Memphis, Babel.

Bondscoach Ronald Koeman en zijn internationals geloven in een goede afloop van het duel met Engeland, dat vorig jaar voor het eerst in 28 jaar weer eens de halve finale van een WK bereikte. De winnaar van de halve eindstrijd in het uitverkochte Estadio D. Afonso Henriques van Guimaraes stuit zondag op Portugal, dat woensdag in de slotfase afrekende met Zwitserland: 3-1.

Koeman beleefde met Oranje een betere voorbereiding op de Nations League. De Engelse bondscoach Gareth Southgate zag afgelopen zaterdag nog zeven internationals in de finale van de Champions League uitkomen, en kon pas dinsdag met hen trainen. In het kamp van Oranje arriveerden maandagavond laat ’alleen’ Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, kersvers Champions League-winnaars met Liverpool.

De Nations League is een nieuwe competitie van de UEFA, die de meeste oefenduels vervangt. De beste van 55 deelnemers verdient geen ticket voor een WK of EK, maar krijgt wel een zilveren trofee en een premie van 10,5 miljoen euro. Bovendien is het winnen van de Nations League een ’vangnet’ voor de EK-kwalificatie. Mocht de winnaar van de Nations League zich via de kwalificatie onverhoopt niet plaatsen voor (de play-offs van) het EK, dan heeft het via een plaats in de play-offs nog een escape.