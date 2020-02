De Wit krijgt voorkeur boven Evjen bij AZ

Trainer Arne Slot geeft hem de voorkeur boven de Noor Hakon Evjen, die zondag tegen PEC Zwolle (2-0) nog een basisplaats had. Fredrik Midtsjø keert ook terug in het elftal. Hij was in de heenwedstrijd in Alkmaar geschorst.

Voorin heeft Slot gekozen voor het vertrouwde trio: Oussama Idrissi, Myron Boadu en Calvin Stengs. Ferdy Druijf, die dit Europa League-seizoen meermaals van waarde was, begint op de bank.

Het eerste duel in Alkmaar eindigde in 1-1. Teun Koopmeiners bezorgde de Alkmaarders vlak voor tijd een gelijkspel uit een penalty.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners en Wijndal; Midtsjø, De Wit en Clasie; Stengs, Boadu en Idrissi.