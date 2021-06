Max Verstappen na tweede pole op rij: ’Heel goed weekend’

„Vooralsnog is het een heel goed weekend”, zei de Limburger na zijn tweede pole position op rij. „De auto was erg goed tijdens de kwalificatie. De eerste ronde in Q3 was achteraf al snel genoeg. Ik ben heel blij om hier tijdens een thuisrace voor het team op pole te staan. Een Red Bull-auto vooraan is altijd goed om te zien.”

De WK-leider verwacht dat het verschil met Mercedes tijdens de race opnieuw klein zal zijn. „Hopelijk wordt het net zo interessant als vorige week in Frankrijk.”

Bekijk ook: Max Verstappen verovert pole position voor Grand Prix van Steiermark

Lewis Hamilton start naast Verstappen vanaf de eerste rij. Hij zette de derde tijd neer in de kwalificatie, maar schuift nog op door de gridstraf van teamgenoot Valtteri Bottas. „Het wordt interessant om te zien, maar ik denk niet dat wij de pure snelheid hebben om Red Bull in te halen”, aldus Hamilton. „We geven natuurlijk alles en misschien worden we wel verrast en gaat het regenen.”

Bottas was een stuk uitgesprokener en antwoordde op de vraag of Mercedes in staat is om Red Bull aan te vallen: „Ja, zeker weten.”

Bekijk hier de eerdere uitslagen, standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1