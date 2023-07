Titelhoudster Rybakina in drie sets door, Sabalenka in ruim uur verder bij terugkeer op Wimbledon

Voorafgaand aan het eerste duel van de dag op het Centre Court werd Federer geëerd. De Zwitser, die vorig jaar zijn loopbaan beëindigde, won het toernooi acht keer. Om iets voor 14.30 uur Nederlandse tijd betrad hij de Royal Box van de hoofdbaan. De 20-voudig grandslamkampioen werd na een overzicht van zijn hoogtepunten op het Londense gras getrakteerd op een lang applaus.

Vervolgens bekeek Federer het duel tussen Rybakina en Rogers en hij zag dat Rogers voortvarend begon en direct met 2-0 voor wist te komen. De nummer 49 van de wereld had aan de vroege break voldoende voor setwinst. In de tweede set kantelde het duel en Rybakina trok het initiatief naar zich toe. In het restant verloor ze nog maar drie games.

Rybakina (24) kende een slechte voorbereiding op het derde grandslamtoernooi van het jaar. De mondiale nummer 3 trok zich vorige week terug voor het voorbereidingstoernooi in Eastbourne. Ze ondervond nog steeds hinder van de gevolgen van de virusinfectie die ze op Roland Garros opliep. In Parijs trok ze zich terug voorafgaand aan haar partij in de derde ronde.

„Ik voel me stukken beter en hopelijk geeft deze overwinning me weer wat meer vertrouwen”, zei Rybakina na afloop. „Het was erg moeilijk voor me. Ik was erg nerveus, maar het was een geweldige sfeer onder het gesloten dak. Gelukkig heb ik er vorig jaar aan kunnen wennen om voor de Royal Box te spelen.”

Sabalenka in ruim uur verder bij terugkeer op Wimbledon

De Wit-Russische tennisster Aryna Sabalenka heeft bij haar terugkeer op Wimbledon een overtuigende zege geboekt. De nummer 2 van de wereld was in de openingsronde met 6-3 6-1 te sterk voor de Hongaarse Panna Udvardy, die tachtig plekken lager staat op de mondiale ranglijst.

In de tweede set wist Udvardy slechts 11 punten te winnen. Na 1 uur en 2 minuten maakte Sabalenka het af met een lovegame. Ze kwam tot 29 winners en noteerde 19 onnodige fouten.

De 25-jarige Sabalenka, die in 2021 halvefinaliste was in Londen, ontbrak vorig jaar op Wimbledon omdat de Wit-Russische en Russische tennissers werden geweerd vanwege de inval in Oekraïne. Als reactie daarop besloten de tennisbonden geen punten toe te kennen op het grandslamtoernooi in Londen.

Eerder op de dag wist ook de Tunesische Ons Jabeur zich zonder problemen te plaatsen voor de tweede ronde. De als zesde geplaatste Jabeur versloeg Magdalena Frech uit Polen met 6-3 6-3.

Er werden slechts een paar duels voltooid op dinsdag. Afgezien van het eerste uur werd er alleen op het Centre Court en Court 1 getennist.