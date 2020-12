Dít zijn de ploegen die Ajax en PSV kunnen loten in Europa League

Daarmee ontlopen de Nederlandse ploegen tegenstanders als Manchester United, Arsenal, Napoli en AC Milan. De clubs kunnen wel onder meer Dinamo Kiev, Red Bull Salzburg en Benfica treffen.

Ajax werd als een van de vier beste nummers drie uit de groepsfase van de Champions League ingedeeld in pot. 1 PSV is als groepswinnaar in de Europa League ook geplaatst. De clubs uit pot 1 spelen eerst een uitwedstrijd en daarna thuis.

De Nederlandse clubs ontlopen ook Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz en Tottenham Hotspur van onder anderen aanvaller Steven Bergwijn. De Duitse en Engelse club werden ook groepswinnaar in de Europa League.

De loting van de Europa League is maandag om 13.00 uur. Clubs kunnen niet loten tegen ploegen uit hetzelfde land en niet tegen tegenstanders die al eerder bij elkaar in de groep zaten.

De teams die Ajax en PSV kunnen loten:

Antwerp FC

Benfica

Braga

Dinamo Kiev

Granada (niet tegen PSV)

Krasnodar

Lille

Maccabi Tel Aviv

Molde

Olympiakos Piraeus

Real Sociedad

Red Bull Salzburg

Rode Ster Belgrado

Slavia Praag

Wolfsberger AC

Young Boys

Bekijk ook: Winst op veld voor PSV groter dan erbuiten

Bekijk ook: PSV groepswinnaar na simpele zege op Omonia Nicosia