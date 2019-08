FC Twente rondt ’ironische’ transfer af

Busquets, geen familie van de bekende Spaanse international Sergio Busquets, komt uit de jeugdopleiding van de Catalaanse topclub. Hij speelde de afgelopen jaren in het tweede elftal.

Technisch directeur Ted van Leeuwen van FC Twente rondde dinsdag in Barcelona de huurovereenkomst af. Busquets arriveert woensdag in Nederland.

’We zijn heel blij dat Oriol voor FC Twente heeft gekozen”, laat Van Leeuwen weten. „Ironisch genoeg was hij de eerste speler waarvoor wij in april belden en uiteindelijk is hij mogelijk de laatste die we deze zomer aantrekken. Tenzij er nog een speler vertrekt, is FC Twente in deze 'window' wel uitgewinkeld.”

Volgens Van Leeuwen was er veel belangstelling voor Busquets. „Het was niet eenvoudig hem aan te trekken. Oriol heeft met volle overtuiging voor FC Twente gekozen, hij heeft al onze wedstrijden via internet gevolgd en besloten dat deze club met dit spelsysteem het beste in zijn ontwikkeling past.”