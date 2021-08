Sjoerd Marijne stunt met vrouwen India tegen Australië

’Die Danas’ kregen maar liefst met 3-0 klop van Argentinië, dat in de poule fase kansloos met 3-0 had verloren van Nieuw-Zeeland. Die ploeg is om 11.30 uur de opponent van Nederland. Agustina Albertarrio, Victoria Granatto en Valentina Rapossa zetten hun handtekening onder de drie Zuid-Amerikaanse doelpunten. Daarmee nam Argentinië revanche op de nederlaag van de mannen een dag eerder tegen de Duitsers (3-1). Argentinië werd in dat duel in het Oi Hockey Stadium onttroond als olympisch kampioen.

De zege van India was echter hét huzarenstukje van de ochtend. India staat onder leiding van Sjoerd Marijne, de oud-speler van Den Bosch en voormalige bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Gurjit Kaur zorgde uit een strafcorner voor de allesbeslissende 1-0. Door deze staat India voor de eerste keer in de geschiedenis van d Spelen met het vrouwenelftal in de halve finale. Daarin ontmoet het Argentinië.

Het Indiase hockey beleeft sowieso een aardige revival. Het mannenelftal, dat een record aantal gouden medailles in het hockey won, bereikte eveneens de halve eindstrijd. De grootmeesters van weleer bereikten voor de eerste keer in 49 jaar de laatste vier.