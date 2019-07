Dubbelslag Alaphilippe in Tour, Teunissen verliest geel

Alaphilippe startte op 20 kilometer van de finish het bal. In eerste instantie voor de bonificatieseconden, maar toen hij eenmaal weg was en (goed) begon te dalen - kreeg hij de gele trui in het vizier. Met 31 seconden achterstand op klassementsleider Mike Teunissen voorzag de Fransman een dubbelslag in de derde etappe. Aangezien de Nederlandse geletruidrager aan de staart van het peloton hing, was hij zijn tricot virtueel kwijt.

Julian Alaphilippe slaat toe in de Tour de France. Ⓒ AFP

Bij Jumbo-Visma reed men niet meer voor Teunissen, maar voor de kansen van Wout Van Aert en het klassement van Steven Kruijswijk. Maar Alaphilippe was ’flying’ en liep steeds meer uit.

In de laatste 6 kilometer liep de voorsprong weer terug, en zat Kruijswijk ineens weer dicht bij de gele trui. Maar niet genoeg, want Alaphilippe bezorgde zichzelf een prachtige dubbeslag in eigen land.