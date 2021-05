Daley Blind: zeker nog een kans op EK

„Er is zeker nog een kans op het EK”, liet hij bij ESPN weten, kort nadat Ajax de 35e landstitel had veiliggesteld tegen FC Emmen (4-0).

„Het seizoen bij Ajax is waarschijnlijk over, zoals we eerder al aangaven in een persbericht toen het net was gebeurd”, vervolgde Blind. „Maar het begin van het EK is zeker nog haalbaar. Er is hoop en zolang dat er is, werk ik elke dag keihard om erbij te kunnen zijn.”

Blind veroverde met Ajax voor de zesde keer de landstitel. „Het is zeker een ander kampioenschap dan de voorgaande keren. Ik kan er ook van genieten, maar het doet ook een beetje pijn dat ik nu niet op het veld kon staan.”