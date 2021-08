Voetbal

Feyenoord blijft steken op gelijkspel tegen ADO Den Haag

Feyenoord heeft drie dagen na de ontsnapping in de Conference League tegen het modale FC Drita uit Kosovo (3-2) in de eigen Kuip opnieuw geen indruk kunnen maken. Het oefenduel met ADO Den Haag, dat naar de Keuken Kampioen Divisie is gedegradeerd, eindigde in 1-1.