Ten Hag geniet van ’homogene ploeg’

„Het was genieten”, zei Ten Hag na afloop tegen Fox Sports. De oefenmeester was vooral te spreken over de eerste helft, waarin Ajax drie keer scoorde. „Utrecht kwam geen moment in het spel. We versnelde op de juiste momenten en maakte goed goals. Alles zag er verzorgd uit vandaag.”

Door blessureleed bij David Neres moest Ten Hag een klein beetje sleutelen aan zijn elftal. De Ajax-trainer maakte een verrassende keuze door Zakaria Labyad in de basis te zetten. „Ik ben tevreden over hoe hij zijn rol heeft ingevuld”, zegt de trainer over zijn pupil, die goed was voor een assist en zelf ook een aantal keer dichtbij een treffer was.

Ten Hag: „We hebben een goed collectief, een homogene ploeg. Ze zijn kritisch op elkaar en hebben plezier met elkaar. Dat is mooi om te zien. Labyad geeft een teken van leven en moet zo verder. Goed voor het team en de hele selectie dat hij een rol speelt.”

Normaliter is Utrecht een angstgegner voor Ajax, maar daar was zondagmiddag niet veel van te merken, zag ook Ten Hag. „Utrecht is een uitstekende ploeg, maar vandaag hebben wij ze slecht laten spelen.

Genieten

Net zoals zijn trainer, kon ook Donny van de Beek genieten van Ajax. „Voor ons op het veld en voor de toeschouwers. We hebben mooi voetbal laten zien. En nu ook eens een keer niet slechts een half uur in een wedstrijd.”

Van de Beek had met twee doelpunten een redelijk aandeel in de overwinning. „Dat is lekker natuurlijk, maar dit deden we met de hele ploeg. Als we met deze inzet aan een wedstrijd beginnen, dan zijn we lastig te kloppen. Aan ons is het nu om dit ieder duel op te brengen. Daar schort het soms nog aan. Zeker in uitduels”

Ajax speelde zo goed tegen FC Utrecht dat het bijna jammer voor de Amsterdamse club is dat er nu een interlandperiode aanbreekt. „Maar met het Nederlands elftal een ticket voor het EK verdienen is ook een mooie uitdaging”, zei Van de Beek. „Bij Ajax gaat het nu lekker. Nu moet ik me in Oranje laten zien.”

