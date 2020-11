Sevilla flikt het opnieuw in de slotfase

Invaller Youssef En-Nesyri maakte in de 83e minuut het enige doelpunt.

Rekik mocht na twee invalbeurten in de Champions League voor het eerst starten bij Sevilla, de winnaar van de Europa League. De 25-jarige verdediger werd na ruim een uur spelen, met geel op zak, gewisseld door Lopetegui. De Jong ging tien minuten later van het veld. Vanaf de kant zagen de twee Oranje-internationals hoe de Marokkaanse spits En-Nesyri hun ploeg weer een late zege bezorgde.

Vorige week won Sevilla in La Liga met 4-2 van Celta, door doelpunten in de laatste vijf minuten van twee invallers. Dinsdag in de Champions League tegen Krasnodar viel het winnende doelpunt van Munir El Haddadi (1-2) in de 95e minuut. Sevilla kwalificeerde zich daardoor al voor de knock-outfase. In de Spaanse competitie klimt de ploeg uit Andalusië door de zege op Huesca voorlopig naar de vijfde plek.

Atletico Madrid wint dankzij eigen doelpunt ook in Valencia

Atletico Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Valencia met 1-0 gewonnen dankzij een eigen doelpunt van de thuisploeg. Toni Lato, die vorig seizoen nog aan PSV werd verhuurd, werkte tien minuten voor tijd een voorzet ongelukkig achter zijn eigen doelman Jaume Domenech, de concurrent van de nu geblesseerde Jasper Cillessen.

Yannick Carrasco gaf de bal in de 79e minuut hard voor, maar wist geen ploeggenoot te bereiken. Lato kreeg de bal tegen zijn rechterscheenbeen en via de binnenkant van de paal verdween de bal in zijn eigen doel.

Voor Atletico Madrid was het al de zesde zege op rij. De Madrilenen wonnen vorige week met dezelfde cijfers van FC Barcelona. Atletico kwam in punten op gelijke hoogte met Real Sociedad, dat zondag nog de thuiswedstrijd tegen Villarreal wacht.

