Spurs sportief onthoofd na opstappen technisch directeur vanwege financieel wangedrag

De Italiaanse bond bestrafte Juventus eerder dit jaar vanwege financiële misstanden. De club kreeg 15 punten aftrek en een aantal (oud-)bestuurders werd geschorst. Dat gold ook voor Paratici. De wereldvoetbalbond FIFA nam de schorsing eerder deze week over. Juventus ontkent fraude te hebben gepleegd en heeft met Paratici beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Italiaanse bond. "Gezien de beslissing van de FIFA is Fabio met de club overeengekomen dat hij onmiddellijk verlof zal nemen in afwachting van de uitkomst van zijn beroep", aldus de Spurs in een verklaring.

Juventus wordt er onder meer van beschuldigd in het geheim geld te hebben betaald aan de spelers tijdens de coronapandemie. Er was toentertijd echter afgesproken dat alle spelers vier maanden salaris zouden inleveren.

De Spurs namen eerder deze maand al afscheid van coach Antonio Conte, nadat de Italiaanse trainer felle kritiek op zijn ploeg uitte na het 3-3 gelijkspel tegen Southampton. Conte was sinds eind 2021 trainer bij de club.