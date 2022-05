Louis van Gaal: ’Herdenken op zijn plaats, maar je moet er wel van leren’

„Wat blijkt in deze wereld? Het is een repeterend verhaal. We hebben de situatie in Oekraïne, terwijl het leven in Nederland gewoon doorgaat en wij toe moeten kijken terwijl daar van alles gebeurt. Wat me vooral aangrijpt is dat wij in ons land gewoon verder leven. Dat ik naar een restaurant ga, zoals ik gisteren deed. Dan denk ik nog: wat doe ik eigenlijk? Want er worden in Oekraïne mensen vermoord en vrouwen verkracht. Het is niet te geloven dat zulke dingen zich steeds herhalen, maar het gebeurt wel.”

Van Gaal vindt het vooral aangrijpend dat ’de mensheid de situatie niet kan controleren’. „Omdat er ergens een knop is die een kernoorlog kan ontketenen en dan zijn we nog veel verder van huis. Wij als mensen hebben het eigenlijk zelf bedacht, want wij hebben technologie ontwikkeld en die is nu de baas over ons geworden. Ik begrijp het probleem en het doet mij wat. Er zal altijd weer een gek opstaan die heel veel mensen schijnbaar kan beïnvloeden.”