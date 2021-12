Sport Kort: Heerenveen langer door met hoofdsponsor

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

SC Heerenveen twee jaar langer door met hoofdsponsor

11.44 uur: SC Heerenveen heeft hoofdsponsor Ausnutria twee jaar langer aan zich verbonden. Het Nederlands-Chinese zuivelconcern verlengde het contract met de Friese club tot de zomer van 2024. Ausnutria staat sinds maart vorig jaar op het shirt van Heerenveen.

„Dat Ausnutria ons het vertrouwen juist nu in deze bizarre tijden blijft geven als hoofdsponsor, maakt ons als club erg trots”, zegt commercieel manager Martin Koopman in een persbericht. „Dit is heel goed voor de continuïteit van de club.”

Heerenveen begon het seizoen 2019-2020 zonder hoofdsponsor en voetbalde toen met het logo van KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) op het tenue. Ausnutria nam die plek tijdens het seizoen over.

Hoewel alle voetbalclubs vrijwel het volledige vorige seizoen vanwege de coronamaatregelen in lege stadions moesten spelen, slaagde Heerenveen er toch in een nettowinst van 2,8 miljoen euro te boeken. Dat dankte de club aan uitgaande transfers en de loyaliteit van de achterban.

Tata Steel Chess schrapt amateurtoernooi wegens corona

09.41 uur: Op het Tata Steel Chess Tournament, het schaaktoernooi van Wijk aan Zee, komen begin volgend jaar alleen beroepsschakers uit. Vanwege de coronasituatie heeft de organisatie van het prestigieuze evenement besloten de wedstrijden in de amateurgroepen te schrappen. Eerder werd al bekend dat publiek niet welkom is bij het toernooi dat op 14 januari begint. In het hoofdtoernooi spelen onder anderen wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen en de Nederlanders Jorden van Foreest en Anish Giri.

Voor de spelers net onder de wereldtop is er een challengertoernooi met daarin de Nederlanders Max Warmerdam, Erwin l’Ami en Lucas van Foreest. Met het slechts toelaten van topsporters volgt de organisatie de huidige richtlijn uit het topsportbeleid van de overheid en NOC*NSF.

Het toernooi is online te volgen. Ook het jaarlijkse Tata Steel Chess Festival (22 en 23 januari) voor kinderen wordt noodgedwongen op virtuele basis gehouden. De organisatie spreekt de hoop uit in 2023 tijdens de 85e editie weer amateurschakers en publiek te kunnen toelaten.

Kerr benoemd tot hoofdcoach Amerikaanse basketballers

08.01 uur: Steve Kerr is aangesteld als hoofdcoach van de Amerikaanse nationale ploeg. Het team met louter sterren uit de NBA werd afgelopen zomer in Tokio olympisch kampioen, toen nog onder leiding van Gregg Popovich. Kerr, die vijf NBA-titels veroverde als speler en drie als coach van Golden State Warriors, was in Japan assistent van Popovich. Hij moet Team USA op de Spelen van Parijs 2024 naar een nieuwe titel leiden.

Kerr (56) is vereerd met het aanbod van de Amerikaanse bond. „Het is een geweldige kans en de uitdaging prikkelt me”, zei de coach, die in zijn actieve loopbaan drie keer kampioen werd als medespeler van legende Michael Jordan bij Chicago Bulls en twee keer met het door Popovich geleide San Antonio Spurs. Zijn titels als coach van de Warriors behaalde Kerr in 2015, 2017 en 2018.

De Amerikanen wonnen in Tokio voor de vierde keer op rij de olympische titel. Het was de zevende keer in de laatste acht edities van de Spelen dat ze de beste waren. Van de laatste drie WK’s wonnen ze er twee.

Basketballers Charlotte Hornets maken het Utah lastig

07.53 uur: Utah Jazz heeft de 21e overwinning geboekt in de NBA. Lang leek de ploeg duidelijk te sterk voor Charlotte Hornets, die echter in het vierde kwart de wedstrijd deed kantelen. Het liep goed af voor de thuisploeg, mede dankzij 23 punten en 21 rebounds van Rudy Gobert: 112-102.

Ook zijn ploeggenoten Bojan Bogdanovic (23 punten) en Donovan Mitchell (21) waren hard nodig om de Hornets te stoppen. Utah leidde met nog ruim acht minuten op de klok met zeventien punten, voordat de Hornets na een geslaagde inhaalrace drie minuten voor het einde de leiding namen: 91-92. Dat deed de ploeg mede dankzij Terry Rozier, die veertien van zijn 20 punten maakte in de laatste acht minuten. Utah slaagde er alsnog in een derde nederlaag in vier thuisduels te voorkomen.

Golden State Warriors keerde na vijf uitduels terug in San Francisco en versloeg daar Sacramento Kings: 113-98. Steven Curry bewaarde vijftien van zijn 30 punten voor het laatste kwart. Beide ploegen misten een aantal spelers vanwege een positieve coronatest of omdat ze contact hadden gehad met een besmet persoon.