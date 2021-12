Sport Kort: Isco en Alaba ontbreken bij Real Madrid vanwege corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Isco en Alaba ontbreken bij Real Madrid vanwege coronabesmetting

21:38 uur Middenvelder Isco en verdediger David Alaba kunnen woensdag niet meedoen in de competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Athletic Club. Beide spelers hebben positief getest op het coronavirus.

Het tweetal voegt zich bij zes spelers die juist herstellende zijn van corona, te weten Marco Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin, Rodrygo, Luka Modric en Marcelo. Ook assistent Davide Ancelotti, zoon van hoofdtrainer Carlo Ancelotti, is op de weg terug na een coronabesmetting.

De afspraak in de Spaanse competitie is dat een club moet spelen als er dertien spelers beschikbaar zijn. Vijf van hen en een doelman moeten spelers uit de A-selectie zijn. Gevaccineerde spelers mogen in de selectie terugkeren zodra ze negatief hebben getest.

Ook in Duitsland blijven voetbalstadions voorlopig leeg

19:36 uur Bij voetbalwedstrijden in Duitsland is voorlopig geen publiek welkom. Dat is een van de maatregelen die bondskanselier Olaf Scholz dinsdag bekendmaakte vanwege de oplopende cijfers van het coronavirus.

Het besluit gaat in vanaf 28 december. De hoogste voetbalcompetitie, de Bundesliga, ligt sinds afgelopen weekeinde vanwege een winterstop echter al stil. De eerste speelronde staat gepland voor het weekeinde van vrijdag 7 tot en met zondag 9 januari.

„Vanaf 28 december zullen grote georganiseerde evenementen niet meer plaatsvinden met toeschouwers, dit geldt met name voor voetbalwedstrijden”, aldus Scholz.

Sanne van Dijke verkozen tot judoka van het jaar

19:30 uur Sanne van Dijke is verkozen tot judoka van het jaar 2021. Ze kreeg 74 procent van de stemmen van een vakjury, bestaande uit journalisten en judokenners en zo’n 2000 judoliefhebbers die online hun stem hebben uitgebracht.

Van Dijke, uitkomend in de klasse tot 70 kilogram, pakte brons op de Olympische Spelen van Tokio. Ze werd Europees kampioene en verliet met een bronzen plak het WK en de Grand Slam van Tel Aviv.

Sanne Vermeer (-63 kg) en Simeon Catharina (-100 kg) waren ook genomineerd. Vermeer stond op elk toernooi waar ze aan deelnam op het podium. Catharina won goud op de Grand Slam van Kazan en brons in Parijs en Zagreb.

Voorzitter Afrikaanse voetbalbond ziet Afrika Cup doorgaan

18.53 uur: De Afrika Cup gaat volgende maand door. Dat zegt Patrice Motsepe, voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF. „Ik ga op 9 januari naar de openingswedstrijd tussen Kameroen en Burkina Faso kijken”, stelde hij.

Motsepe reageerde op berichten in de media dat de Afrikaanse voetbalfederatie zou overwegen om het toernooi uit te stellen, uit angst voor de omikronvariant van het coronavirus die voor het eerst in Zuid-Afrika werd ontdekt.

De European Club Association (ECA), de belangenbehartiger van de grootste voetbalclubs van Europa, dreigde vorige week geen spelers vrij te geven voor de Afrika Cup. „Voor zover wij weten heeft de Afrikaanse voetbalfederatie CAF nog geen geschikt medisch en operationeel protocol voor het toernooi. Daardoor zijn clubs nog niet in staat om spelers voor de Afrika Cup vrij te geven”, stelde de ECA. Volgens Motsepe ligt de organisatie van de Afrika Cup in Kameroen op schema.

De zorgen over de Afrika Cup namen de afgelopen weken toe vanwege de omikronvariant. Niet alleen bondscoaches van deelnemende landen vroegen zich af of het wel verstandig is het toernooi volgende maand in Kameroen te houden. Engelse voetbalclubs staan ook niet te popelen om hun Afrikaanse spelers af te vaardigen.

Bij terugkeer in Groot-Brittannië zouden die eerst weer in quarantaine moeten voordat ze weer in de Premier League mogen uitkomen. Het Engelse profvoetbal heeft al veel last de pandemie. Veel duels werden recentelijk uitgesteld na een corona-uitbraak bij een club.

In Nederland volgen onder meer Ajax en PSV de ontwikkelingen rond de Afrika Cup op de voet. Deze clubs treffen elkaar op 23 januari in Eindhoven. Middenvelder Ibrahim Sangaré van PSV en topscorer Sébastien Haller van Ajax zijn normaal gesproken basisspelers bij Ivoorkust, dat zich ook voor de Afrika Cup heeft geplaatst.

AC Milan en Internazionale zijn het eens over nieuw stadion

18.24 uur: AC Milan en Internazionale zijn het eens over het nieuwe stadion waar ze gaan voetballen. Beide clubs hebben gekozen voor La Cattedrale, het ontwerp van architectenbureau Studio Populous.

Het nieuwe onderkomen verrijst naast het huidige stadion San Siro, waar beide clubs nu hun thuiswedstrijden voetballen. Het gaat plaats bieden aan 65.000 toeschouwers. De bedoeling is dat AC Milan en Internazionale er in 2027 gaan voetballen.

De bedenkers va La Cattedrale hebben zich laten inspireren door de Duomo en de Galleria Vittorio Emanuele, twee iconische gebouwen in Milaan. „Het wordt een uniek stadion”, stellen AC Milan en Internazionale in een gemeenschappelijke verklaring.

Schotse sportwedstrijden vanaf zondag drie weken zonder publiek

17.30 uur: Trainer Giovanni van Bronckhorst voetbalt met Glasgow Rangers rond de feestdagen in nagenoeg lege stadions. De Schotse regering heeft besloten om vanaf zondag drie weken nauwelijks publiek toe te laten bij grote sportevenementen, uit angst voor de omikronvariant van het coronavirus.

Er zijn nog maar 500 fans welkom bij iedere wedstrijd. Veel clubs vragen zich af of dat nog wel de moeite waard is. „Dit komt er uiteraard bijna op neer dat voetbalwedstrijden zonder publiek zullen plaatsvinden”, reageerde de Schotse premier Nicola Sturgeon.

Rangers speelt komende zondag tegen St. Mirren. Drie dagen later staat een uitduel met Aberdeen op het programma. Voor 2 januari is de topper tegen Celtic op de agenda gezet. Daarna ligt de Schotse voetbalcompetitie drie weken stil voor een winterstop.

Windsurfer Badloe verkozen tot beste zeiler van 2021

17.29 uur: Kiran Badloe heeft de Conny van Rietschoten Trofee ontvangen, de prijs voor de beste zeiler van het jaar. De 27-jarige windsurfer kreeg van de jury de voorkeur boven Marit Bouwmeester en het duo Annemiek Bekkering en Annette Duetz.

Badloe werd dit jaar in Japan olympisch kampioen in de RS:X-klasse. Hij veroverde voor de derde keer op rij de wereldtitel en werd ook Europees kampioen. Badloe won de Conny van Rietschoten Trofee in 2019 voor de eerste keer. Vorig jaar werd de prijs niet uitgereikt, omdat er te veel grote wedstrijden vanwege corona waren uitgesteld. Bouwmeester pakte brons op de Spelen in de Laser Radial. Bekkering en Duetz grepen olympisch brons in de 49erFX.

Aaron McIntosh, coach van Badloe, werd gekozen tot trainer van het jaar.

AC Milan moet ook geblesseerde Ibrahimovic missen

15.57 uur: Zlatan Ibrahimovic mist woensdag het uitduel van AC Milan met Empoli. De Zweedse spits heeft te veel last van een knieblessure. Ibrahimovic (40) is met zeven doelpunten in elf competitieduels topscorer van Milan in de Serie A.

AC Milan kampt de afgelopen weken met veel blessures. Trainer Stefano Pioli zag eerder al Simon Kjaer, Ante Rebic, Olivier Giroud, Rafael Leão en Davide Calabria uitvallen. AC Milan verloor zondag van Napoli (0-1) en heeft nu 4 punten minder dan koploper Internazionale.

Inter speelt woensdag een thuiswedstrijd tegen Torino.

Schoonspringcoach Jongejans verruilt Nederland voor Australië

15.40 uur: De Nederlandse schoonspringers moeten verder zonder bondscoach Edwin Jongejans. De 55-jarige Jongejans vertrekt naar Australië, waar hij gaat werken op een olympisch trainingscentrum in Brisbane. „Met de Olympische Spelen van Brisbane in 2032 als stip aan de horizon, is het voor mij persoonlijk een mooie kans om in Australië aan de slag te gaan”, zegt Jongejans, die zelf in 1991 wereldkampioen werd op de 1-meterplank.

De Noord-Hollander keerde in 2017 als bondscoach terug in Nederland, nadat hij jaren in Groot-Brittannië had gewerkt. Onder zijn leiding pakte een Brits synchroonduo op de Spelen van Rio 2016 goud.

Jongejans ging in Eindhoven aan de slag met Inge Jansen en Celine van Duijn. De schoonspringsters werden onder zijn leiding Europees kampioen op respectievelijk de 3-meterplank en de 10-metertoren. Jansen en Van Duijn plaatsten zich ook voor de Spelen. Jansen zette daar de beste olympische prestatie ooit van een Nederlandse schoonspringer neer door vijfde te worden op de 3-meterplank. Van Duijn eindigde op de toren als tiende.

„We waren graag met Edwin doorgegaan, maar we respecteren uiteraard zijn keuze om naar Australië te vertrekken”, zegt technisch directeur André Cats van zwembond KNZB. Ramon de Meijer volgt Jongejans op als bondscoach. De Meijer (35) is sinds 2016 in dienst bij de KNZB als talentcoach schoonspringen en werkte de laatste jaren al als assistent van Jongejans.

Trainer Pellegrini langer bij Spaanse club Real Betis

15.27 uur: Trainer Manuel Pellegrini heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalclub Real Betis tussentijds met twee jaar verlengd. De 68-jarige Chileen ligt nu tot medio 2025 vast bij de nummer 3 van La Liga. Pellegrini werkt sinds 2020 bij de club uit Sevilla.

Vorig seizoen eindigde Real Betis op de zesde plaats in de Spaanse competitie, waarmee de ploeg van Pellegrini zich plaatste voor de Europa League. Betis haalde daarin de knock-outfase. De Russische club Zenit Sint-Petersburg is na de winter de tegenstander.

Pellegrini werkte eerder in La Liga bij Villarreal, Real Madrid en Málaga. In Engeland was hij trainer van Manchester City en West Ham United. De Chileen pakte met City in 2014 de landstitel. Twee jaar later moest Pellegrini plaatsmaken voor Pep Guardiola.

IJshockeyers NHL vervroegd op kerstvakantie

15.27 uur: De Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL heeft alle wedstrijden voor woensdag en donderdag uitgesteld. De spelers gaan vervroegd op kerstvakantie. De bedoeling is dat er vanaf 28 december weer gespeeld wordt.

Er zijn inmiddels al 49 duels van het programma gehaald vanwege coronabesmettingen. Negen clubs hadden de afgelopen weken onvoldoende fitte spelers om in actie te kunnen komen. Ook werden wedstrijden uitgesteld van teams die de grens tussen de Verenigde Staten en Canada moesten oversteken.

Vanwege al die uitgestelde wedstrijden bestaat de kans dat de profspelers uit de NHL niet zullen deelnemen aan de Olympische Spelen in Beijing. Mogelijk moeten nu wedstrijden worden ingehaald in de periode dat de Spelen, die op 4 februari beginnen, bezig zijn.

Voetbalclub Salernitana mag niet reizen wegens corona

14.36 uur: De Italiaanse Serie A krijgt dinsdagavond te maken met de eerste afgelasting vanwege corona van dit seizoen. Bij hekkensluiter Salernitana is sprake van een corona-uitbraak waardoor de ploeg niet is kunnen afreizen naar Udine. Daar staat dinsdagavond het competitieduel met Udinese op het programma.

Salernitana meldde dinsdag dat de plaatselijke gezondheidsautoriteiten deelname aan sportevenementen heeft verboden nadat een aantal coronabesmettingen bij de club waren geconstateerd. De organisatie achter de Serie A heeft nog niet gereageerd, het duel staat officieel nog steeds op het programma voor 18.30 uur.

Salernitana, waar de Fransman Franck Ribéry onder contract staat, is twintigste en laatste in de Serie A met 8 punten. Udinese is de nummer 14.

Skiester Shiffrin neemt leiding in wereldbeker

14.36 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft dinsdag de reuzenslalom van Courchevel gewonnen. Het was al de vierde keer dat ze op dat onderdeel in het Franse skiresort de beste was. Door haar zege nam Shiffrin de leiding in het algemene wereldbekerklassement over van de Italiaanse Sofia Goggia die meer gespecialiseerd is in de snelheidsnummers en de finish niet haalde.

Voor de 26-jarige Shiffrin was het haar 72e wereldbekerzege. Shiffrin zette in de eerste run de beste tijd neer. Voor de Nederlandse Adriana Jelinkova eindigde de wedstrijd daar. De skiester, die vorige maand haar rentree maakte na tien maanden blessureleed, werd 45e en mocht niet terugkomen voor de tweede run. Jelinkova is al zeker van deelname aan de Winterspelen van Beijing.

De Zweedse Sara Hector was in de tweede run net iets sneller dan Shiffrin, maar kon haar in de eindstand niet bedreigen. De Zwitserse Michelle Gisin werd derde.

Manchester United opent trainingscomplex weer na coronagolf

14.05 uur: Manchester United heeft trainingscomplex Carrington weer geopend. De Engelse voetbalclub besloot het complex vorige week te sluiten vanwege een golf aan coronagevallen binnen de selectie. De competitiewedstrijden van ManUnited tegen Brentford en Brighton & Hove Albion gingen niet door.

Nu Carrington weer open is, kan manager Ralf Rangnick voorzichtig gaan beginnen aan de voorbereiding op het duel met Newcastle United. Die wedstrijd staat volgende week maandag op St. James’ Park op het programma. De voetballers van United, onder wie Donny van de Beek en Cristiano Ronaldo, keren gespreid terug op het trainingscomplex. Dat betekent dat een serieuze groepstraining er voorlopig niet in zit.

Heel wat clubs uit de Premier League hebben vanwege de opkomst van de omikronvariant te maken met veel besmettingen binnen hun selectie. Afgelopen week gingen daardoor veel wedstrijden niet door. De organisatie van de Premier League besloot maandag na overleg met de clubs dat het programma rond de feestdagen blijft staan. De wedstrijden gaan door zolang de teams een bepaald aantal spelers tot hun beschikking hebben.

Zorgen door vele afwezigen voor Real-trainer Ancelotti

13.41 uur: Trainer Carlo Ancelotti van Real Madrid heeft grote problemen om een elftal samen te stellen waarmee hij woensdag op bezoek gaat bij Athletic uit Bilbao. Bij de talrijke coronagevallen voegde zich maandag middenvelder Isco. Bovendien blijkt verdediger Dani Carvajal nog niet fit en is middenvelder Casemiro geschorst.

Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo en Andrii Loenin testten vorige week al positief op corona. „Het klopt dat we veel spelers missen en misschien ons spelsysteem moeten aanpassen. Ik denk erover”, zei Ancelotti, die met een 4-3-3 systeem bijzonder succesvol is dit seizoen. „Maar op dit moment heb ik geen rechtervleugelaanvaller beschikbaar, daarom schakelen we misschien over op 4-4-2”, zei de Italiaan, die in alle competities samen tien keer op rij won met zijn ploeg, maar zondag punten liet liggen (0-0) tegen Cádiz.

Goed nieuws is de terugkeer van de met blessures kwakkelende Eden Hazard, die voor het eerst sinds september in de basis begon bij Real. „Hij traint al een maand goed. Ik denk dat ik hem woensdag zonder risico opnieuw kan opstellen”, aldus Ancelotti over de Belgische aanvaller.

Wielerteam Ineos heeft ploeg rond voor 2022

12.11 uur: Het Britse Ineos Grenadiers heeft met nog eens vijf contractverlengingen het team voor 2022 rond. Nadat maandag al bekend werd dat de Britse oud-Tour-winnaar Geraint Thomas langer aan de ploeg verbonden blijft, volgden een dag later de laatste personele aanpassingen. De contracten van Jonathan Castroviejo, Salvatore Puccio, Ben Swift, Brandon Rivera en Cameron Wurf werden verlengd.

De Spanjaard Castroviejo en de Italiaan Puccio tekenden voor twee jaar bij. Castroviejo, een voormalig tijdritkampioen van zijn land, komt sinds 2018 uit voor de ploeg die eerder Sky heette. Puccio’s dienstverband gaat met de verlenging de tien jaar overschrijden. Swift is de wegkampioen van Groot-Brittannië. De Colombiaanse klimmer Rivera maakt sinds 2020 deel uit van het team, terwijl de Australiër Wurf halverwege dat jaar toetrad. Hij richt zich naast het wielrennen op de Ironman en wil in oktober deelnemen aan het WK van de langeafstandstriatlon.

Dylan van Baarle is de enige Nederlander in de Britse topploeg.

Den Haag ontvangt zeilers uit Ocean Race in juni 2023

12.02 uur: Den Haag ontvangt in juni 2023 de zeilers die meedoen aan de veertiende editie van de Ocean Race, de prestigieuze race om de wereld. Naar verwachting komen de deelnemende boten op 11 juni aan in de haven van Scheveningen. Op 15 juni 2023 begint daar de laatste etappe, die voert naar de Italiaanse stad Genua.

Aanvankelijk zou de Ocean Race komend voorjaar al naar Den Haag komen, maar de zeilrace werd met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie. De geplande start is nu op 15 januari 2023 in de Spaanse stad Alicante.

De zeilteams leggen in zes maanden tijd zo’n 66.000 kilometer af. De derde etappe, van Kaapstad in Zuid-Afrika naar de Braziliaanse stad Itajaí, gaat over ruim 23.600 kilometer en wordt daarmee de langste ooit in de Ocean Race.

De laatste editie van de zeilwedstrijd om de wereld (2017-2018) finishte in Den Haag. Het Chinese team Dongfeng, met Carolijn Brouwer aan boord, won na een spannende ontknoping de laatste etappe en pakte daarmee de eindzege. Brouwer (nu 48) werd zo de eerste Nederlandse vrouw die de Ocean Race op haar naam schreef.

SC Heerenveen twee jaar langer door met hoofdsponsor

11.44 uur: SC Heerenveen heeft hoofdsponsor Ausnutria twee jaar langer aan zich verbonden. Het Nederlands-Chinese zuivelconcern verlengde het contract met de Friese club tot de zomer van 2024. Ausnutria staat sinds maart vorig jaar op het shirt van Heerenveen.

„Dat Ausnutria ons het vertrouwen juist nu in deze bizarre tijden blijft geven als hoofdsponsor, maakt ons als club erg trots”, zegt commercieel manager Martin Koopman in een persbericht. „Dit is heel goed voor de continuïteit van de club.”

Heerenveen begon het seizoen 2019-2020 zonder hoofdsponsor en voetbalde toen met het logo van KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) op het tenue. Ausnutria nam die plek tijdens het seizoen over.

Hoewel alle voetbalclubs vrijwel het volledige vorige seizoen vanwege de coronamaatregelen in lege stadions moesten spelen, slaagde Heerenveen er toch in een nettowinst van 2,8 miljoen euro te boeken. Dat dankte de club aan uitgaande transfers en de loyaliteit van de achterban.

Tata Steel Chess schrapt amateurtoernooi wegens corona

09.41 uur: Op het Tata Steel Chess Tournament, het schaaktoernooi van Wijk aan Zee, komen begin volgend jaar alleen beroepsschakers uit. Vanwege de coronasituatie heeft de organisatie van het prestigieuze evenement besloten de wedstrijden in de amateurgroepen te schrappen. Eerder werd al bekend dat publiek niet welkom is bij het toernooi dat op 14 januari begint. In het hoofdtoernooi spelen onder anderen wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen en de Nederlanders Jorden van Foreest en Anish Giri.

Voor de spelers net onder de wereldtop is er een challengertoernooi met daarin de Nederlanders Max Warmerdam, Erwin l’Ami en Lucas van Foreest. Met het slechts toelaten van topsporters volgt de organisatie de huidige richtlijn uit het topsportbeleid van de overheid en NOC*NSF.

Het toernooi is online te volgen. Ook het jaarlijkse Tata Steel Chess Festival (22 en 23 januari) voor kinderen wordt noodgedwongen op virtuele basis gehouden. De organisatie spreekt de hoop uit in 2023 tijdens de 85e editie weer amateurschakers en publiek te kunnen toelaten.

Kerr benoemd tot hoofdcoach Amerikaanse basketballers

08.01 uur: Steve Kerr is aangesteld als hoofdcoach van de Amerikaanse nationale ploeg. Het team met louter sterren uit de NBA werd afgelopen zomer in Tokio olympisch kampioen, toen nog onder leiding van Gregg Popovich. Kerr, die vijf NBA-titels veroverde als speler en drie als coach van Golden State Warriors, was in Japan assistent van Popovich. Hij moet Team USA op de Spelen van Parijs 2024 naar een nieuwe titel leiden.

Kerr (56) is vereerd met het aanbod van de Amerikaanse bond. „Het is een geweldige kans en de uitdaging prikkelt me”, zei de coach, die in zijn actieve loopbaan drie keer kampioen werd als medespeler van legende Michael Jordan bij Chicago Bulls en twee keer met het door Popovich geleide San Antonio Spurs. Zijn titels als coach van de Warriors behaalde Kerr in 2015, 2017 en 2018.

De Amerikanen wonnen in Tokio voor de vierde keer op rij de olympische titel. Het was de zevende keer in de laatste acht edities van de Spelen dat ze de beste waren. Van de laatste drie WK’s wonnen ze er twee.

Basketballers Charlotte Hornets maken het Utah lastig

07.53 uur: Utah Jazz heeft de 21e overwinning geboekt in de NBA. Lang leek de ploeg duidelijk te sterk voor Charlotte Hornets, die echter in het vierde kwart de wedstrijd deed kantelen. Het liep goed af voor de thuisploeg, mede dankzij 23 punten en 21 rebounds van Rudy Gobert: 112-102.

Ook zijn ploeggenoten Bojan Bogdanovic (23 punten) en Donovan Mitchell (21) waren hard nodig om de Hornets te stoppen. Utah leidde met nog ruim acht minuten op de klok met zeventien punten, voordat de Hornets na een geslaagde inhaalrace drie minuten voor het einde de leiding namen: 91-92. Dat deed de ploeg mede dankzij Terry Rozier, die veertien van zijn 20 punten maakte in de laatste acht minuten. Utah slaagde er alsnog in een derde nederlaag in vier thuisduels te voorkomen.

Golden State Warriors keerde na vijf uitduels terug in San Francisco en versloeg daar Sacramento Kings: 113-98. Steven Curry bewaarde vijftien van zijn 30 punten voor het laatste kwart. Beide ploegen misten een aantal spelers vanwege een positieve coronatest of omdat ze contact hadden gehad met een besmet persoon.