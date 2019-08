Video: zware crash in Indycar-race

Op hoge snelheid kwamen James Hinchcliffe, Takuma Sato, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay met elkaar in aanraking. Ook Felix Rosenqvist werd vervolgens geraakt. Laatstgenoemde belandde op hoge snelheid met zijn auto in de hekken.

Allemaal stapten ze wonder boven wonder ongedeerd weer uit hun bolide. „Ik heb geluk gehad dat ik geen ernstige blessures heb opgelopen”, stelde Rosenqvist na de race.

Sato kreeg na afloop de schuld in zijn schoenen geschoven, maar de Japanner verdedigde zich op Twitter door te stellen dat niet hij maar Rossi van de lijn was afgeweken. Al vond de voormalig F1-coureur bovenal dat er sprake was van een race-ongeluk. „We rijden allemaal op de limiet, helaas maakten we contact.”

De race werd uiteindelijk gewonnen door Will Power. Scott Dixon werd tweede. Simon Pagenaud, de winnaar van de Indy 500, moest het doen met plek drie.

In de stand om de titel gaat Josef Newgarden (535 punten) aan de leiding. Rossi (500) staat tweede, Pagenaud (495) derde. Het kampioenschap duurt nog drie races.