Roger Schmidt vindt dat PSV er sterker op is geworden

Geconfronteerd met de zeges van Ajax en Feyenoord op respectievelijk Borussia Dortmund en Union Berlin zei Schmidt dat de eredivisie vaak onderschat wordt. ,,Dat doe ik niet. Het is een competitie van goede kwaliteit. Er zijn simpele wedstrijden. Dat heb ik altijd al gezegd. Dat is voor mij geen verrassing.”

Ajax soms kwetsbaar

In de Arena stuit PSV op een ploeg die aantoonde dat er wel simpele wedstrijden zijn. Door met 9-0 te winnen leverden de Amsterdammers daarvan een overtuigend bewijs. Maar Ajax is soms ook kwetsbaar, zo bleek in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. ,,In die wedstrijd speelden we goed op de counter”, zei Schmidt, die zijn ploeg vlot op een 2-0 voorsprong zag komen. ,,Daarna hebben goed verdedigd. Na de rode kaart voor Tagliafico deden we het tactisch heel sterk en scoorden we nog twee keer.”

"De spelers zullen na de tik die door Monaco is uitgedeeld mentaal klaar moeten zijn"

Het was een van de vier wedstrijden tegen Ajax waarin Schmidt bij PSV op de bank zat. ,,Beide ploegen hadden in die wedstrijden vaak dezelfde samenstelling. Ajax gelooft in zijn speelstijl. Dat doen we ook. Terecht, want we hebben een keer gewonnen en een keer verloren van Ajax. Twee duels eindigden gelijk. Er is dus niet zoveel verschil”, aldus Schmidt.

Die vindt dat zijn ploeg Ajax zeker niet te passief tegemoet mag treden. ,,Dan komen ze in hun spel en kunnen ze de wedstrijd domineren. Dat is niet de oplossing om een goed resultaat te halen in de Arena.”

Over de kortere voorbereiding die PSV ten opzichte van Ajax heeft, wilde Schmidt deze keer niet klagen. ,,Je wilt je op de best mogelijk manier op zo’n confrontatie voorbereiden. Daar hebben we twee dagen de tijd voor en die gaan we perfect benutten. De spelers zullen na de tik die door Monaco is uitgedeeld mentaal klaar moeten zijn. Dan kunnen we tegen Ajax een goede wedstrijd spelen.”