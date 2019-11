Locadia zorgt voor unicum bij Hoffenheim

Hoffenheim vestigde daarme een clubrecord en staat op dit moment tweede in de Duitse competitie. Niemand minder dan Jürgen Locadia bezorgde Hoffenheim een nieuwe driepunter. De Nederlandse spits benutte in de 90e minuut een penalty. De oud-PSV’er scoorde voor het derde duel in successie.

Jhon Cordoba opende voor rust namens de thuisploeg de score. In de tweede helft maakte Sargis Adamyan al na drie minuten gelijk. De Armeense invaller liep weg bij zijn bewaker Kingsley Ehizibue (ex-PEC Zwolle) en tikte een fraaie dieptepass van Sebastian Rudy langs de keeper van de thuisclub. Locadia toonde zich in de slotminuut koel vanaf de stip.