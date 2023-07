Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Boete van 4 ton voor Eintracht Frankfurt voor wangedrag fans

16.28 uur: Eintracht Frankfurt moet een boete betalen van 414.000 euro voor wangedrag van de fans. Het leeuwendeel (258.00 euro) is vanwege het vele vuurwerk dat de fans van de Duitse club afstaken tijdens de bekerfinale op 3 juni in Berlijn tegen RB Leipzig (0-2). De harde kern van Eintracht stak tijdens die wedstrijd in totaal 180 stuks vuurwerk af, waaronder Bengaals vuur, rookpotten en vuurpijlen.

De sportrechtbank van de Duitse voetbalbond legde de hoge boete op voor wangedrag van de fans bij in totaal vijf wedstrijden. Eintracht was eerder in het seizoen ook al eens bestraft met een boete van 447.000 euro, waardoor de club afgelopen seizoen voor een recordbedrag van 861.000 euro aan boetes heeft afgedragen voor incidenten met supporters.

FC Twente wint oefenduel met PEC Zwolle

16.19 uur: FC Twente heeft in Hattem een oefenduel met PEC Zwolle met 3-2 gewonnen. Sem Steijn, Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap maakten de doelpunten voor de club uit Enschede. Davy van den Berg (2-1) en Eliano Reijnders (3-2) scoorden voor het naar de Eredivisie gepromoveerde PEC Zwolle.

Robin Pröpper ontbrak nog bij de club uit Enschede. De centrale verdediger herstelt nog van een polsbreuk. FC Twente opent het nieuwe seizoen over twee weken met een thuiswedstrijd tegen het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde van de Conference League.

Jumbo-Visma met Vos en Markus naar Tour de France Femmes

15.58 uur: Jumbo-Visma begint aan de Tour de France Femmes met Marianne Vos en Nederlands kampioene tijdrijden Riejanne Markus. De ploeg gaat op jacht naar etappezeges en wil kijken hoe ver Markus kan komen in het algemeen klassement.

De twee wielrensters krijgen de steun van de Amerikaanse Coryn Labecki, de Britse Anna Henderson en de Nederlandse wielrensters Eva van Agt, Amber Kraak en Karlijn Swinkels. De Ronde van Frankrijk voor de wielrensters start zondag in Clermont-Ferrand en eindigt op 30 juli met een tijdrit in Pau. Vorig jaar won Jumbo-Visma twee etappes met Vos die ook de groene puntentrui veroverde.

„Het parcours wijkt nogal af van dat van de vorige editie, maar ook dit jaar zien we weer een hoop kansen”, zegt ploegleider Carmen Small. „Ons grootste doel is het najagen van etappezeges. Daarnaast willen we met Riejanne zien hoever zij kan geraken in het algemeen klassement. Als zij iedere dag gefocust en alert blijft en iets moois kan uitrichten in de tijdrit, dan is een goed klassement mogelijk.”

De 28-jarige Markus eindigde vorig jaar twaalfde in het eindklassement. „Dit jaar is een etappezege mijn grootste doel”, kijkt ze vooruit. „Dat wordt op dit niveau uiteraard heel lastig. Ik kijk erg uit naar de tijdrit, niet in de laatste plaats omdat ik daar mag starten in de nationale driekleur. Ik hoop in de rit tegen de klok mijn ambities kracht te kunnen bijzetten. We zien vanzelf of er een kort klassement inzit. Een toptienklassering zou al heel mooi zijn.”

Voetbalsters Australië willen profiteren van thuisvoordeel op WK

15.03 uur: De Australische voetbalsters denken op het komende WK te kunnen profiteren van het thuisvoordeel. De nummer 10 van de wereldranglijst speelt donderdag zijn eerste wedstrijd in Sydney voor een recordaantal van ruim 80.000 toeschouwers, veelal Australiërs. „Iedere thuiswedstrijd opnieuw spelen we heel goed, dus dat proberen we zo te houden”, zei aanvoerster Sam Kerr in haar voorbeschouwing.

Australië is bezig aan een goede reeks. De ’Matildas’ wonnen negen van hun laatste tien wedstrijden en versloegen onder meer Frankrijk en het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Chelsea-speelster Kerr (29) denkt dat dat komt door de veelzijdigheid van haar ploeg om in verschillende formaties te spelen. Australië behoort inmiddels tot de outsiders, met volgens velen een sterkere selectie dan ooit.

Voor bondscoach Tony Gustavsson voelt de aanstaande start van het WK nog erg onwerkelijk. „Na al die jaren van voorbereiding, alle dagen hard werken, komt het binnen 24 uur eindelijk allemaal samen. Het gaat echt gebeuren”, zei de Zweed.

Australië begint de groepsfase van het WK donderdag om 12.00 uur tegen het door Vera Pauw gecoachte Ierland. Verder zijn olympisch kampioen Canada en Nigeria de tegenstander in de groepsfase.

DSM-Firmenich gokt in Tour de France Femmes op ritzeges met Kool

13.55 uur: Team DSM-Firmenich gokt in de Tour de France Femmes op etappezeges met Charlotte Kool en op een goed klassement met de Française Juliette Labous. De ploeg verwacht om de zege mee te kunnen strijden in iedere etappe van de Tour die op 23 juli begint in Clermont-Ferrand.

Kool en Labous krijgen hulp van de Britse Pfeiffer Georgi, de Franse Léa Curinier, de Amerikaanse Megan Jastrab en de Nederlandse rensters Esmée Peperkamp en Elise Uijen.

„We starten de Tour met ambities voor ongeveer iedere etappe”, kijkt ploegleider Kevin Dekker vooruit. „We hebben Charlotte als onze afmaker voor de sprints. Daarnaast hebben we een groot doel met Juliette in het algemeen klassement. Er zijn maximaal vier kansen in een sprint en twee etappes waar we kijken voor mogelijkheden in de aanval. Daarna komt er een bergetappe en een tijdrit, dat zijn twee etappes die beslissend zijn voor het klassement.”

Volgens Dekker zit de ploeg in een goede flow. „We zijn met een goed gevoel uit de Giro gekomen en uit de Baloise Ladies Tour. We gaan ons best doen dat te houden in de Tour.”

Wielerploeg Liv Racing TeqFind neemt vier Nederlandse wielrensters mee naar de Tour de France Femmes. De Spaanse kampioene Mavi Garcia krijgt de hulp van Silke Smulders, Quinty Ton, Jeanne Korevaar en Thalita de Jong. Daarnaast bestaat de ploeg uit de Zweedse Caroline Andersson en Rachele Barbieri uit Italië.

Michael Matthews kopman Australië bij WK wielrennen

12:07 uur De Australische wielerselectie rijdt het WK op de weg in Glasgow komende maand met Michael Matthews als speerpunt. De 32-jarige Australiër won al drie WK-medailles, maar werd nog niet wereldkampioen. Naast Matthews zijn ook sprinters Caleb Ewan en Kaden Groves geselecteerd.

Matthews, die eerder dit voorjaar een rit in de Giro d’Italia won maar niet actief is in de Tour de France, eindigde op de WK in Richmond in 2015 als tweede. In Bergen in 2017 en in Wollongong afgelopen jaar pakte hij brons. Matthews krijgt op de WK verder hulp van Simon Clarke, Luke Durbridge, Robert Stannard, Lucas Plapp en Harry Sweeny.

Voor de tijdrit op de WK in Schotland zijn Rohan Dennis en Jay Vine aangewezen. De 33-jarige Dennis werd in 2018 en 2019 wereldkampioen.

De WK wielrennen zijn van 3 tot en met 13 augustus in Glasgow. De wegrace voor mannen staat op 6 augustus op het programma, de tijdrit volgt vijf dagen later.

Oranje-keepster Kop vertrekt na zeven seizoenen bij Ajax

09:25 uur Keepster Lize Kop vertrekt na zeven seizoenen en acht prijzen bij Ajax. De zevenvoudig international verlengt haar contract niet, omdat ze zegt toe te zijn aan „nieuwe prikkels.” De 25-jarige Kop stond in 2017 voor het eerst onder de lat bij Ajax en werd daarna drie keer landskampioen en pakte vier keer de KNVB-beker.

Van Daphne Koster, manager van de voetbalsters van Ajax, had Kop niet weg gehoeven uit Amsterdam. „Alhoewel we graag met haar hadden verlengd en haar vertrek een groot verlies is voor de club, steunen wij haar ambitie volledig.”

Kop, die in 2019 debuteerde in Oranje, „denkt dat haar carrière wel toe is aan een nieuwe stap.” Ze meldde niet gelijk wat haar nieuwe club wordt. De keepster is nu in Nieuw-Zeeland voor de voorbereiding op het WK. Daphne van Domselaar is de eerste keuze onder de lat bij Oranje.

FIFA roept Nieuw-Zeelanders weer op: koop kaarten voor WK

08:30 uur Wereldvoetbalbond FIFA heeft andermaal een oproep gedaan aan Nieuw-Zeelanders om kaarten te kopen voor het WK in eigen land. De groepswedstrijden van de voetbalsters van het gastland zelf zijn, een dag voor aanvang, nog niet uitverkocht. Datzelfde geldt voor een groot deel van de andere 28 duels in het land.

Volgens de FIFA is er desondanks al wel een recordaantal kaarten verkocht voor het evenement in Australië en Nieuw-Zeeland: bijna 1,4 miljoen. Minder dan een kwart daarvan is echter voor wedstrijden die zich in Nieuw-Zeeland afspelen.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino deed bij zijn aankomst in het land een oproep aan de inwoners. „Het is nog niet te laat. We hebben jullie nodig, kom naar de wedstrijden kijken. Grijp het moment, om zo de trots te laten zien op wat jullie hebben kunnen bereiken hier in Nieuw-Zeeland en Australië.”

Nieuw-Zeeland speelt donderdag om 09.00 uur Nederlandse tijd de openingswedstrijd van het WK, tegen Noorwegen in Auckland. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Voor de eerste wedstrijd van Australië donderdag om 12.00 uur tegen Ierland zijn alle 80.000 kaarten wel al enige tijd verkocht.

De voetbalsters van het Nederlands elftal spelen zondag hun eerste wedstrijd. In de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin is Portugal de tegenstander.

Rus en Vedder al snel klaar in Palermo

08:11 uur Arantxa Rus is al na haar eerste partij klaar in Palermo. De 32-jarige Nederlandse verloor in de nacht van dinsdag op woensdag, in de laatste partij van de dag, van de Italiaanse Jasmine Paolini. In de beslissende derde set was de mondiale nummer 52 duidelijk sterker: 6-4 5-7 6-2.

Rus was juist bezig aan een sterke periode. Ze won zondag in Contrexeville in Frankrijk haar derde toernooi sinds begin vorige maand. De beste Nederlandse tennisster is nog maar één plek verwijderd van haar hoogste ranking tot nu toe. Ze staat sinds maandag 62e op de wereldranglijst. Elf jaar geleden was Rus de mondiale nummer 61.

Ook qualifier Eva Vedder wist niet door te stoten op Sicilië. De 23-jarige Nederlandse verloor in twee sets van Emma Navarro uit de VS, de nummer 57 van de wereld: 7-6 (5) 6-1.

Wereldrecordhoudster hordelopen moet vrezen voor WK om doping

08:00 uur Tophordeloopster Tobi Amusan moet vrezen voor deelname aan de WK atletiek van volgende maand. De Nigeriaanse houdster van het wereldrecord op de 100 meter zegt door dopingautoriteit AIU te zijn beschuldigd van het missen van drie dopingtests in twaalf maanden, een overtreding van de regels. Amusan vecht de beschuldiging aan en hoopt op die manier alsnog in Boedapest haar titel te kunnen verdedigen.

De AIU zegt dat Amusan voorlopig geschorst is. De zaak komt echter voordat het WK begint voor de tuchtraad, waardoor de Nigeriaanse bij een gunstige beslissing alsnog kan deelnemen.

Amusan (26) zegt zeker te weten dat ze schoon is en de regels niet heeft overtreden. „Ik word regelmatig (misschien wel meer dan normaal) getest door de Athletics Integrity Unit. Zelfs binnen een paar dagen van de derde test die ik zou hebben gemist, ben ik getest. Ik heb er vertrouwen in dat ik gelijk zal krijgen en dat ik meedoe aan de WK.”

De WK in de Hongaarse hoofdstad Boedapest beginnen over een maand.