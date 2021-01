’Kevin Strootman gaat Olympique Marseille verruilen voor Genoa’

Dat meldt Sky Sports Italia. Volgens het medium zijn de gesprekken tussen Olympique Marseille en Genoa over een verhuur van de international in een vergevorderd stadium. Strootman zou persoonlijk al akkoord zijn met de nummer 19 van de Serie A. In Italië speelde de oud-speler van Sparta, FC Utrecht en PSV eerder voor AS Roma.

De 30-jarige Strootman staat nog tot de zomer van 2023 onder contract bij de Zuid-Franse club, waarvoor hij niet al te veel speelt. De middenvelder speelde in de Ligue 1 tien keer mee, waarvan één keer in de basis. Strootman wil door veel te spelen de komende maanden in beeld blijven voor een plaats in de EK-selectie van het Nederlands elftal.