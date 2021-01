’Strootman sluit na medische keuring aan bij Genoa’

„Hij moet maandag de medische keuring nog ondergaan, en dan ziet het er naar uit dat we eruit gaan komen”, zei de preses tegenover het Italiaanse Radio 2. „Ik ben blij met Kevin, want we kennen hem als een betrouwbare speler.”

De middenvelder moet bij Genoa de plaats in de selectie innemen van Lasse Schöne, die donderdag zijn contract liet ontbinden. In Italië speelde de oud-speler van Sparta, FC Utrecht en PSV eerder voor AS Roma.

De 30-jarige Strootman staat nog tot de zomer van 2023 onder contract bij de Zuid-Franse club, waarvoor hij niet al te veel speelt. De middenvelder speelde in de Ligue 1 tien keer mee, waarvan één keer in de basis. Strootman wil door veel te spelen de komende maanden in beeld blijven voor een plaats in de EK-selectie van het Nederlands elftal.