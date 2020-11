Veelbesproken Lazio pakt punt in extremis tegen Juventus

Overzicht van wedstrijden uit de Premier League, Serie A, Bundesliga en La Liga.

Serie A: Lazio pakt punt in slotfase tegen Juventus

Juventus heeft bij Lazio een zeker lijkende overwinning uit handen gegeven. Invaller Felipe Caicedo bracht de Romeinen diep in blessuretijd langszij: 1-1.

Cristiano Ronaldo, die vorige week als invaller met twee doelpunten tegen Spezia zijn rentree maakte na enkele weken afwezigheid vanwege een coronabesmetting, opende na een kwartier de score. De 35-jarige Portugees schoot van dichtbij raak op aangeven van Juan Cuadrado. De spits staat na vier wedstrijden in de Serie A al op zes doelpunten.

Namens de Romeinen kreeg Vedat Muriqi voor rust twee grote mogelijkheden op de gelijkmaker, maar de Kosovaar liet die onbenut. In de 95e minuut scoorde Lazio toch nog. Caicedo schoot uit de draai knap raak.

Er is overigens een kans dat Lazio een flinke schorsing krijgt. De Romeinen hebben er testregels op nagehouden die verschillen van de protocollen die de Italiaanse voetbalbond heeft opgesteld voor de Serie A. Zo deed onder andere Ciro Immobile na een positieve test ’gewoon’ mee tegen Torino, terwijl hij in de Champions League tegen Club Brugge en Zenit Sint-Petersburg niet in actie kwam. Middenvelder Lucas Leiva en doelman Thomas Strakosha zouden in hetzelfde schuitje zitten. Het drietal zat niet bij de wedstrijdselectie van de Romeinen tegen Juventus.

Juventus verliest door de remise terrein op koploper AC Milan, dat 3 punten meer heeft en zondagavond nog in actie komt. De ploeg van trainer Andrea Pirlo staat nu derde met 13 punten. Lazio, waar Wesley Hoedt na ruim 50 minuten inviel, staat negende.

Lazio - Juventus 1-1

15.00 uur: Atalanta Bergamo - Internazionale

15.00 uur: Genoa - AS Roma

15.00 uur: Torino - Crotone

18.00 uur: Bologna - Napoli

20.45 uur: AC Milan - Hellas Verona

Premier League: Kane schiet Spurs naar zege

Met een doelpunt kort voor tijd heeft Harry Kane Tottenham Hotspur zondag aan de koppositie in de Premier League geholpen. De Engelse international kopte raak op aangeven van Matt Doherty en zorgde zo voor de zege bij West Bromwich Albion: 0-1.

Met 17 punten uit acht duels gaat de ploeg van coach José Mourinho aan kop in de Premier League. Liverpool en Leicester kunnen Tottenham later op zondag nog wel passeren. Voor West Bromwich-coach Slaven Bilic zijn het zorgelijke tijden. Zijn ploeg is na acht duels nog altijd zonder zege.

De Spurs verloren op de openingsdag op eigen veld van Everton, maar zijn sindsdien ongeslagen. Zonder Steven Bergwijn, die ontbrak in de wedstrijdselectie, kreeg de ploeg van Mourinho na rust enkele goede kansen. De beste was voor de Argentijn Giovani Lo Celso die, net ingevallen, in de 64e minuut verzuimde van dichtbij te scoren. Niet veel later ontsnapte Tottenham toen Conor Gallagher aan de andere kant de buitenkant van de paal raakte. In de 88e minuut viel alsnog de beslissing: Kane kopte voorbij de twijfelende doelman Sam Johnstone.

West Bromwich Albion - Tottenham 0-1

15.00 uur: Leicester City - Wolverhampton

17.30 uur: Manchester City - Liverpool

20.15 uur: Arsenal - Aston Villa

La Liga

13.45 uur: Getafe - Villarreal

16.15 uur: Real Sociedad - Granada

18.30 uur: Levante - Deportivo Alaves

18.30 uur: Real Valladolid - Athletic Club Bilbao

21.00 uur: Valencia - Real Madrid

Bundesliga

15.30 uur: VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim

18.00 uur: Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

