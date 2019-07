Dit schrijven buitenlandse media over Verstappen

Het Franse L’Equipe schrijft dat de Nederlander ’ de smaakmaker van de moderne Formule 1’ is. „Hij miste zijn start, waardoor het toen moeilijk voor te stellen was dat Verstappen alsnog zou winnen. Dit keer won hij niet door te profiteren van een dubbele uitvalbeurt bij Mercedes, maar puur dankzij zijn eigen moed. Hij wordt soms bekritiseerd vanwege zijn acties op de baan of zijn uitspraken, maar Max Verstappen moet ook bedankt worden voor wat hij toevoegt aan de huidige Formule 1.”

"Was für ein Rennen!"

Bij de Duitse krant Bild vond met dat de stewards een wijs besluit hadden genomen door Verstappen niet te straffen voor zijn inhaalactie op Charles Leclerc. „Het verstand heeft gewonnen.” In Duitsland vond men het ’eindelijk weer een sensationele race’. „Max Verstappen liet een bijzondere show zien. Hij verprutste zijn start, maar schoot daarna vanaf P8 helemaal naar voren. Was für ein Rennen!”, sluit men lovend af.

’Epische inhaaljacht’

Ook in Groot-Brittannië lovende woorden voor de Limburger. Bij Sky Sports schrijft men over de beste F1-race van Verstappen in zijn carrière. „Verstappen heeft in zijn eerste vijf F1-seizoenen al meerdere gedenkwaardige momenten geleverd, maar wat zich in Oostenrijk afspeelde, was misschien wel het beste tot dusver. Wat hij liet zien is namelijk steeds verbazingwekkender en spectaculairder. Dit was een epische inhaaljacht.”

"Spannend, mooi en met uitgestoken ellebogen"

Bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport wordt geschreven dat - ondanks dat Ferrari natuurlijk uitvoerig besproken wordt - Verstappen een furieuze en buitengewone opmars had. „Hij passeerde Vettel tijdens de vijftigste ronde in bocht 3 en deed het later bij Bottas in dezelfde bocht. Vervolgens wist hij de voorsprong van Leclerc te verkleinen, omdat de banden van de Ferrari-coureur ouder waren. Het leidde tot het duel dat iedereen al jaren verwacht en dat de Formule 1 van de toekomst zal tekenen. Spannend, mooi en met uitgestoken ellebogen.”

