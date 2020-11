Pikante overstap Miguel Ángel López

López (26) reed zes jaar voor de Kazachse ploeg, een periode waarin hij zeventien overwinningen boekte. Zo schreef hij onder meer de Ronde van Zwitserland (2016) en de Ronde van Catalonië (2019) op zijn naam. ’Superman López’ eindigde twee jaar geleden zowel in de Giro als de Tour als derde. In 2017 won hij twee ritten in de Vuelta. In de Tour pakte hij dit najaar de ritwinst op de Col de la Loze. Hij was de nummer 6 in het eindklassement.

„Ik ben zo gelukkig dat ik deel mag uitmaken van een van de belangrijkste ploegen uit de wielerwereld”, zegt López. „Ik ga er alles aan doen om Movistar en Colombia zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”

Vorig jaar haalde Movistar zich in de Vuelta nog de woede van López op de hals door gas te geven na een valpartij. „Het is typisch voor hen (Movistar, red) om van zoiets te willen profiteren. Zij zijn altijd de idioten die zulke dingen doen. Altijd dezelfde. We weten hoe ze wedstrijden rijden. Ze hebben het al zo vaak gedaan. Eens zien of ze op een dag ook eens vooraan kunnen aanvallen zoals het moet”, klinkt het hard.

„Ik word boos als ik de wereldkampioen zo zie koersen”, stelde de Colombiaan toen, doelend op zijn nieuwe ploeggenoot Alejandro Valverde. „Wat een wereldkampioen hebben we! Een wereldkampioen moet het goede voorbeeld geven. En respect tonen om zelf gerespecteerd te worden. Dit was een gebrek aan respect voor de rode trui en alle andere renners die gevallen waren.”

López betuigde later spijt, nadat Movistar ook al sorry had gezegd voor de actie.