Memphis Depay met Lyon nieuwe koploper in Franse competitie

De ploeg van aanvoerder Memphis Depay versloeg op eigen veld FC Nantes met 3-0. Lyon leidde bij de rust al met 3-0 dankzij treffers van Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere en Lucas Paquetá. Na de pauze bleven treffers uit. Depay speelde de gehele wedstrijd.

Lille voorkomt tweede gelijkspel op rij ternauwernood

Lille ontsnapte bij Montpellier aan de tweede remise op rij. De onttroonde koploper verspeelde twee keer een voorsprong, maar dankzij een treffer van invaller Burak Yilmaz in de 86e minuut bleef puntenverlies in deze wedstrijd uit. In het weekeinde speelde Lille gelijk tegen titelverdediger Paris Saint-Germain (0-0). Verdediger Sven Botman speelde tegen Montpellier de volle negentig minuten. Lille heeft evenveel punten als Lyon, maar een iets minder doelsaldo.

Titelverdediger Paris SG wint ook

Paris SG klopte Straatsburg met 4-0. Voor de landskampioen kwamen Timothée Pembele, Kylian Mbappé, Idrissa Gueye en Moise Kean tot scoren. Nummer 3 PSG heeft 1 punt minder dan Lyon en Lille.