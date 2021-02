Vitesse loopt voor het vierde duel achter elkaar averij op

Vitesse verkeert in een dip en hield aan de laatste drie wedstrijden in de Eredivisie maar één punt over. In de kwartfinale van de beker rechtte Vitesse dinsdag wel de rug met een overwinning tegen Excelsior. Dit resultaat hoopte de ploeg van Thomas Letsch een goed vervolg te geven tegen FC Twente dat ook uit vorm is. De ploeg van trainer Ron Jans is al zes duels zonder zege.

Na een kwartier spelen kreeg Vitesse al de eerste domper van de middag te verwerken. Balverlies van Riechedly Bazoer zorgde ervoor dat Twente kon overnemen via Jayden Oosterwolde. De linksback gaf de bal snel mee aan Luciano Narsingh die Queensy Mening inspeelde. Laatstgenoemde hield het hoofd koel en schoot Twente op voorsprong.

Blessure Oussama

Niet veel later kreeg Vitesse een tweede domper te verwerken. Smaakmaker Oussama Tannane moest de wedstrijd staken door een vermoedelijke hamstringblessure. Kort daarvoor ontsnapte de aanvaller nog aan een rode kaart, nadat hij lelijk op het been bij Ramiz Zerrouki ging staan.

In de eerste minuut na rust had Narsingh de score voor Twente moeten verdubbelen. De aanvaller tikte de bal behendig over de uitgekomen Remco Pasveer heen, maar kopte de bal te langzaam richting het lege doel. Maximilian Wittek kon de bal nog net voor de lijn weghalen.

De spelers van FC Twente vieren de 0-1. Ⓒ HH/ANP

In het restant van de wedstrijd begon Vitesse wat aan te dringen, maar echt gevaarlijk wisten de Arnhemmers niet te worden. Alleen in een volley van Oussama Darfalou schuilde een kans, maar de bal vloog rakelings over het doel van Twente. In de slotseconde speelde Twente een counter geweldig uit en tekende Thijs van Leeuwen voor de eindstand: 0-2.

FC Twente klimt door de overwinning naar de zevende plaats in de Eredivisie. Vitesse blijft vierde, maar voelt de hete adem van Feyenoord dat nog maar één punt minder heeft. De Rotterdammers hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

