PEC Zwolle wil clubicoon Van Polen langer vastleggen

De verbintenis van de captain loopt deze zomer af, maar er vinden gesprekken plaats waarbij van beide kanten de intentie is uitgesproken om de samenwerking te verlengen. Dat geldt naast Van Polen ook voor de situatie van doelman Mike Hauptmeijer.

Thomas Lam

Ook wordt de optie in de overeenkomst met Thomas Lam gelicht. De centrale verdediger staat nu tot de zomer van 2021 onder contract bij PEC. De aflopende verbintenissen van Rick Dekker, Lennart Thy, Jarni Koorman en Stanley Elbers zijn formeel opgezegd en worden niet verlengd.

Dennis Johnsen en Rico Strieder, beiden gehuurd, keren na dit seizoen terug naar respectievelijk Ajax en FC Utrecht.

WILLEM II

Damil Dankerlui blijft langer bij Willem II. De Tilburgse club heeft de optie in het contract van de speler gelicht. De verbintenis is daarmee verlengd tot en met 30 juni 2021.

Dankerlui (23) kwam in 2018 over van Jong Ajax. Sindsdien kwam hij 65 officiële wedstrijden in actie voor Willem II. en scoorde daarin vijf keer.

Dankerlui: „Het is mooi dat de club het vertrouwen in mij uitspreekt en dat we samen langer doorgaan. Sinds ik bij Willem II ben heb ik de club positief zien ontwikkelen. Ik wil er aan bijdragen om die stijgende lijn vast te blijven houden.”