Advocaat en Ultee snappen niets van penalty’s bij Feyenoord-Fortuna

„Hij had hem ook niet kunnen geven”, zei Feyenoord-coach Dick Advocaat met een cynische lach over de beslissing van arbiter Bas Nijhuis bij de strafschop voor Feyenoord. „Het spel was net zo slecht als die penalty. Ze hebben gewerkt als paarden, maar het was niet geweldig vandaag. Maar er is toch wel wat gebeurd afgelopen week.” Daarmee doelde Advocaat op het overlijden van materiaalman Carlo de Leeuw. Een dag voor de wedstrijd woonde de selectie nog de crematie bij.

Ultee vond dat de VAR nooit had mogen ingrijpen bij beide penaltymomenten. „Een VAR is er voor de grote fouten”, aldus Ultee. „Dit waren gewoon momenten die plaatsvinden in een strafschopgebied. Het is schandalig. Dat geen toeschouwer dacht dat het een penalty was, zegt genoeg. Al heb ik niet het idee dat we genaaid zijn, zoals vorige week. Bij onze penalty was namelijk ook niets aan de hand.”