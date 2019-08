Kane redt Spurs tegen Aston Villa

In de 86e minuut kreeg Harry Kane de bal min of meer toevallig voor de voeten, waarna hij vernietigend uithaalde en de Spurs voor het eerst op voorsprong zette. Even later schoot hij ook nog nummer drie binnen.

Al na 9 minuten kwam Aston Villa op voorsprong. De Schot John McGinn scoorde voor de naar het hoogste niveau gepromoveerde club. Tanguy N'Dombele zorgde ruim een kwartier voor het einde voor de 1-1, nadat de thuisclub al aardig wat mogelijkheden had gemist.

Oud-Ajacied Anwar El Ghazi speelde mee bij Aston Villa.