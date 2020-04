Hoffenheim-trainer Schreuder: ’3 weken groepstraining zijn nodig’

„Het belangrijkste is dat voor alle clubs de omstandigheden gelijk zijn. Als het dan uiteindelijk maar twee weken zijn dat we gezamenlijk kunnen trainen, dan moet dat maar.” Schreuder, vorig seizoen nog assistent van Erik ten Hag bij Ajax, had niet gedacht dat de coronapandemie zo omvangrijk zou worden. „Het gaat nu vooral om mensenlevens, dan is het voetbal niet zo belangrijk.”

De invloed op het voetbal moet blijken, aldus Schreuder. „Het gaat niet alleen om Duitsland. Wat gebeurt er in Engeland? In Spanje en Italië? Als het daar niet verder gaat, heeft dat wereldwijde gevolgen. Belangrijk zal zijn dat clubs een stabiele basis hebben. Wat dat betreft maak ik me over Hoffenheim geen zorgen.”