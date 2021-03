Geblesseerde Noa Lang verlaat EK en keert terug naar Club Brugge

De aanvaller van Club Brugge raakte tegen Jong Duitsland na een kwartier spelen geblesseerd aan zijn knie, na een botsing met ploeggenoot Teun Koopmeiners. Lang probeerde na een blessurebehandeling nog wel even verder te spelen, maar dat ging niet meer. „Zondag ondergaat hij een scan. Hij heeft nu een brace om. Ik begrijp dat de knie dik is”, zei bondscoach Erwin van de Looi na afloop van het duel.

„Hij was heel verdrietig en had veel pijn, dus dat was niet best. Dinsdag lijkt me vrij kort dag, maar laten we het even afwachten. Ik ben geen dokter, maar het ziet er niet best uit.”

Later op de dag kwam na de scan de bevestiging dat Noa Lang de Nederlandse selectie verlaat en naar club Club Brugge terugkeert, waar hij aan zijn herstel kan gaan werken. Het is nog onduidelijk hoe zwaar de knieblessure is.