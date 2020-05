Koopt een club Onana nu voor 50 miljoen euro van Ajax?

Wim Kieft Ⓒ RENE BOUWMAN

Soms verliest het voetbal spelers die ik nooit in het echt in actie heb kunnen zien. Dat bedacht ik me toen ik hoorde dat Eddy Pieters Graafland deze week is overleden. Van Eddy ‘PG’ heb ik slechts beelden gezien. De meest memorabele redding was de bal die hij pakte in de finale van de Europa Cup 1 tussen Feyenoord en Celtic in 1970 op een moment dat Rinus Israel zich vergiste in het effect. Daar kende ik hem vooral van.