Video - Flinke ruzie tussen oud-teamgenoten Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic

De Belg en de Zweedse vedette stonden hoofd tegen hoofd en leken elkaar een kopstoot te geven. Het begon na een overtreding van Milan-verdediger Romagnoli op Lukaku. Big Rom was hier niet van gediend, maar ’Ibra’ verdedigde zijn ploeggenoot.

Dit zorgde voor een zeer verhitte discussie tussen voormalig Manchester United-ploeggenoten Lukaku en Ibrahimovic. Woorden vlogen heen en weer.

Vooral de Belg was witheet en wilde de Zweed te lijf gaan nadat hij iets had geroepen over zijn moeder, dat volgens Lukaku niet door de beugel kon. Beide zagen geel hiervoor.

,,Spreek niet over mijn moeder!”, riep de Belgische spits tegen de AC Milan-spits. ,,F*ck jou en je vrouw!”, gooide Lukaku er nog achteraan.

AC Milan leidde op dat moment met 1-0 in de Derby della Madonnina. Doelpunt: Ibrahimovic. In de 58e minuut zag de Zweed echter zijn tweede gele kaart en dus rood. Om het nog erger voor hem te maken: Lukaku noteerde de gelijkmaker in de 71e minuut. De wedstrijd is momenteel nog bezig met een 1-1 tussenstand.