Sportieve revanche voor verguisde David Luiz

„Dit is een geweldig resultaat tegen een van de beste ploegen van de wereld”, zei Luiz tegen BT Sport. „We wisten dat we zo moesten spelen en hebben de kansen om te scoren gegrepen. Het andere team ligt mijlenver voor op ons, maar we waren nederig en hebben hen pijn gedaan waar het kon.”

Luiz roemde zijn coach maar ook de hele ploeg. „We worden beter. De motivatie was heel goed en ik ben blij voor het team, want dat verdient het. We hebben nu een finale te spelen en we gaan die proberen te winnen voor de club, want deze club verdient het om een beker te winnen.”

De verdediger van Arsenal kwam desgevraagd nog even terug op de voor hem dramatische avond in juni toen hij met rood van het veld moest. „Dat hoort bij voetbal. Ik heb geleerd dat voetbal over overleven gaat. Ik heb iedere dag na mijn fouten hard gewerkt en nog harder gewerkt voor het team.”