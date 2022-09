Valentijn Driessen: Marcel Brands van PSV laat zich gebruiken

Premium Voetbal

’Bas Nijhuis VAR? Dat kan ik niet geloven’

Trainer Henk de Jong van SC Cambuur meende het heel oprecht. Volgens de Fries had Bas Nijhuis nooit een penalty gegeven voor de handsbal van Jamie Jacobs in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk, die met 5-1 verloren ging. Maar het was juist de toparbiter die in zijn rol als VAR scheidsrechter Sander van ...