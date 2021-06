Eén gek bezorgt Jumbo-Visma rampzalige Tour-start

Tony Martin was de eerste die viel Ⓒ ANP/HH

LANDERNEAU - Het was constant wringen geblazen op de smalle wegen in Bretagne, maar uiteindelijk bezorgde één gek Jumbo-Visma een rampzalige Tour-start. Op zo’n 47 kilometer voor de eindstreep in Landerneau vond een persoon met de berichtgeving ’Allez Opi-Omi’ zichzelf belangrijker dan een aanstormend peloton en alle wielerliefhebbers.