Sport Kort: Ex-voetbalbaas Afghanistan blijft levenslang geschorst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Ex-voetbalbaas Afghanistan blijft levenslang geschorst

18.51 uur: De ex-voorzitter van de Afghaanse voetbalbond Keramuddin Karim blijft levenslang geschorst wegens seksueel misbruik van speelsters van de Afghaanse nationale ploeg. Dat heeft het internationaal sporttribunaal CAS in Lausanne bepaald.

Na uitgebreid onderzoek legde de wereldvoetbalbond (FIFA) Karim in juni vorig jaar een levenslange schorsing op. Eind 2018 beschuldigden enkele Afghaanse speelsters en stafleden verscheidene bondsofficials van seksueel misbruik in de periode 2013-2018. De federatie AFF ontkende alle aantijgingen.

Sinds december 2018 mocht Karim al geen voetbalgerelateerde activiteiten meer verrichten. Hij ging bij het CAS vergeefs in beroep tegen de sanctie van de FIFA. Ook de boete van 930.000 euro bleef staan.

Tijdens de hoorzitting voor het CAS bevestigden verschillende speelsters van de Afghaanse nationale ploeg dat ze seksueel en fysiek werden misbruikt door Karim. "Door zijn ontstellende daden verwoestte hij niet alleen hun carrières, hij bracht ook hun leven ernstige schade toe. Hij moet de strengst mogelijk straf beschikbaar binnen de ethische code van de FIFA krijgen", liet het CAS weten.

Eerder werd de voormalige assistent van Karim voor vijf jaar geschorst. Hij zou op de hoogte zijn geweest van het seksueel misbruik, maar had dat nooit gemeld.

Wielrennen: Ronde van Wallonië op zoek naar andere finishplaats eerste rit

18.44 uur: De organisatoren van de Ronde van Wallonië moeten op zoek naar een andere finishplaats voor de eerste etappe. Het bestuur van de stad Ath wil vanwege het coronavirus geen risico nemen en heeft zich daarom als finishplaats teruggetrokken.

„Ik moet mijn bevolking beschermen. Covid-19 ligt nog niet achter ons. Er zijn nog te veel besmettingen”, zegt burgemeester Bruno Lefebvre. De Ronde van Wallonië is een van de weinige internationale wedstrijden die op het programma staat voordat eind augustus de Tour de France begint. Lefebvre is daarom bang voor extra veel belangstelling.

De 41e Ronde van Wallonië begint 16 augustus in Soignies. Naar een nieuwe finishplaats wordt nog gezocht. De slotetappe is 19 augustus.

Voetbal: Aanvaller Redan keert terug bij Hertha BSC

17.25 uur: Aanvaller Daishawn Redan (19) keert na een verhuurperiode bij FC Groningen terug bij zijn Duitse club Hertha BSC. Coach Bruno Labbadia heeft de Nederlandse jeugdinternational opgenomen in zijn selectie waarmee hij zich vanaf 27 juli gaat voorbereiden op het nieuwe seizoen. De nummer 10 van de Bundesliga in de afgelopen competitie zal vanwege de coronacrisis niet op trainingskamp gaan en alle oefensessies vooralsnog achter gesloten deuren afwerken.

Redan kreeg zijn jeugdopleiding bij Ajax en maakte op 16-jarige leeftijd de overstap naar Chelsea. Hij tekende vorig jaar zomer een 5-jarig contract bij Hertha BSC. Eind januari stapte Redan op huurbasis over naar FC Groningen. Hij kwam in vijf duels in actie voordat het coronavirus de competitie in de eredivisie stillegde.

Bij Hertha BSC staan ook de Nederlanders Karim Rekik, zijn jongere broer Omar Rekik en Javairô Dilrosun onder contract.

Atletiek: Snelwandelaarster González moet zwaardere dopingstraf vrezen

17.20 uur: De Mexicaanse snelwandelaarster María Guadalupe González moet vrezen nog langer geschorst te worden dan de vier jaar die ze al niet mag lopen. González, winnares van zilver op de Spelen van Rio en wereldkampioene op de 20 kilometer een jaar later, verloor het beroep tegen de straf bij het sporttribunaal CAS. De internationale atletiekbond IAAF, tegenwoordig World Athletics, had de atlete in 2018 voor vier jaar geschorst na een positieve test op trenbolone, een verboden anabole steroïde.

De Athletics Integrity Unit (AIU) kwam dinsdag naar buiten met de uitspraak van het CAS, die de afwijzing van het beroep toelichtte met de verklaring dat de atlete niet kon bewijzen dat ze het verboden middel had binnengekregen bij het nuttigen van vlees in taco’s. Trenbolone wordt in sommige landen waaronder Mexico gebruikt in de veeteelt. Atleten die kunnen bewijzen dat ze het middel per ongeluk hebben binnengekregen kunnen hun straf ontlopen.

De 31-jarige González riskeert een zwaardere sanctie omdat ze volgens de AIU gefraudeerd heeft. Bij het CAS had ze namelijk verklaard dat ze in eerste instantie gelogen had tijdens de hoorzitting bij de IAAF en dat haar bewijslast onwaarheden bevatte.

Voetbal: FC Utrecht verlengt contract Van Rooijen

14.51 uur: FC Utrecht heeft het contract van Mitchell van Rooijen opengebroken en verlengd tot de zomer van 2023. De 21-jarige middenvelder uit Houten doorliep de jeugdopleiding en debuteerde begin dit jaar in de hoofdmacht van Utrecht. De jeugdinternational van Oranje mocht in de basis starten in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (3-3).

Van Rooijen speelde al 72 wedstrijden in de eerste divisie voor Jong FC Utrecht. Hij maakte daarin negen doelpunten. „Mitchell heeft vorig seizoen zijn debuut gemaakt in de eredivisie, dat was het resultaat van de flinke stappen die hij heeft gemaakt in zijn ontwikkeling”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. „We zijn er blij mee dat we Mitchell, een talentvolle speler uit eigen opleiding en de streek, nu voor langere tijd aan de club hebben verbonden zodat hij ook zijn volgende stappen kan zetten.”

Wielrennen: Van Vleuten kan regenboogtrui eindelijk weer showen

14.42 uur: Annemiek van Vleuten staat volgende week pas voor de tweede keer aan de start van een koers in de regenboogtrui. De wereldkampioene won haar eerste wedstrijd van dit jaar, de Omloop Het Nieuwsblad, waarna het coronavirus het wielerseizoen stillegde. Volgende week hervat ze het seizoen met drie wedstrijden in Spaans Baskenland.

Van Vleuten (37) begint volgende week donderdag in de Emakumeen Nafarroako Klasikoa. „Ik ben blij dat er weer wat koersen zijn. Het gaat er mij om dat ik op 1 augustus goed ben in de Strade Bianche. Dat is mijn eerste echt belangrijke wedstrijd”, vertelt ze op de website van haar ploeg Mitchelton-Scott. Van Vleuten won de koers in Toscane vorig jaar. Het was de aanzet voor een bijzonder jaar, in Yorkshire afgesloten met het veroveren van de wereldtitel.

„In die drie wedstrijden in Baskenland kan ik het ritme weer oppikken. Het is mooi dat ze in die regio drie wedstrijden achter elkaar organiseren. Het maakt het interessant om ernaartoe te reizen. Het is goed om dan met die wedstrijden in de benen in de Strade Bianche te starten.”

Voor de rest van het jaar hoopt Van Vleuten op een mooi programma en kan ze in ieder geval tot het WK eind september haar trui nog regelmatig showen. „We moeten gewoon hopen dat de situatie rond corona niet verslechtert en dat we kunnen blijven koersen. Het is een uitdaging dit jaar om als renster flexibel met de situatie om te gaan.”

Zwemmen: Zwembond organiseert internationale wedstrijd in Hengelo

08.39 uur: De Nederlandse zwemmers kunnen eindelijk weer gaan racen. Zwembond KNZB organiseert komende maand in Hengelo een driedaags evenement, de Hengelo Long Course Challenge. Het wordt volgens de KNZB een „corona-proof” evenement, waar ook buitenlandse zwemmers aan kunnen meedoen. Er is ruimte voor honderd deelnemers om zich in te schrijven.

Ze moeten in de periode na 1 januari 2019 wel bepaalde tijden hebben gezwommen om te mogen meedoen. Het evenement, van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 augustus, vindt plaats in het Twentebad in Hengelo. Toeschouwers zijn daar niet welkom.

„Ik weet zeker dat we een goed georganiseerde, hoogwaardige en praktische wedstrijd zullen hebben zonder luxe, prijzengeld of showelementen”, zegt technisch directeur André Cats van de KNZB. „Een ’basic’ wedstrijd, waarbij we allemaal kunnen genieten van pure sport. Dat is waar het in deze tijden om gaat.

Tennis: Eindelijk weer zege voor Kim Klijsters

08.20 uur: Tennisster Kim Clijsters weet weer hoe winnen voelt. De 37-jarige Belgische, bezig aan haar derde periode op de WTA Tour, boekte een overwinning op het World Team Tennis-evenement in White Sulphur Springs. Clijsters versloeg de Amerikaanse Bernarda Pera met 5-2 op het toernooi voor gemengde teams in West Virginia. Alle partijen gaan daar over één set, tot en met vijf punten.

De Belgische kondigde vorig jaar haar rentree op de tennisbaan aan. Ze wilde eigenlijk in januari op de Australian Open terugkeren, maar een knieblessure verhinderde dat. Clijsters deed daarna wel mee aan de toernooien van Dubai en Monterrey. Steeds verloor ze gelijk. Vanwege de coronacrisis werd het seizoen in maart stilgelegd.

De voormalige nummer 1 van de wereld tobt weliswaar met wat fysieke problemen, maar ze wil toch proberen terug te keren aan de top. „De motivatie is er nog steeds. Ik wil blijven gaan en ontdekken wat er nog in me zit”, zei Clijsters in mei. Ze hoopt volgende maand te kunnen meedoen aan de US Open, het grandslamtoernooi dat ze in 2009 kort na haar eerste rentree direct won. Een jaar later was ze voor de derde keer de beste in New York.

American Football: NFL krijgt helm met mondmasker

08.02 uur: De American footballers uit de NFL krijgen een helm met een ingebouwd mondmasker. Het plastic masker is voorzien van kleine gaten, waardoor de spelers normaal kunnen ademen. Het masker moet voorkomen dat er zweetdruppels en speeksel over en weer vliegen tussen de spelers. De kans op besmetting met het coronavirus moet daarmee verder verkleind worden.

De NFL heeft het beschermingsmiddel ontwikkeld met brillenfabrikant Oakley, dat eerder al de helmen voorzag van een vizier voor de ogen. De 32 teams uit de Amerikaanse profcompetitie ontvangen de maskers volgende week, zodat ze er mee kunnen gaan testen. American football is een sport met veel fysiek contact. De spelers pakken elkaar beet en staan vaak op korte afstand van elkaar. Heel wat American footballers maken zich zorgen om hun gezondheid. Ze zijn bang besmet te raken met het coronavirus.

De organisatie van de NFL heeft in samenspraak met de spelersvakbond een protocol opgesteld met regels en voorschriften. Zo mogen de spelers na een wedstrijd niet meer van shirt ruilen.

Voetbal: Drie tegentreffers voor Vermeer

07.24 uur: Doelman Kenneth Vermeer heeft in de eerste wedstrijd van zijn Amerikaanse club Los Angeles FC op het toernooi ’MLS Is Back’ drie tegendoelpunten moeten incasseren. Na een achterstand van 3-1 pakte Los Angeles FC toch nog een punt tegen Houston Dynamo: 3-3. De Uruguayaanse aanvallers Diego Rossi en Brian Rodriguez wisten met hun doelpunten een nederlaag te voorkomen voor de club van Vermeer.

Los Angeles FC moet het op het toernooi in Orlando doen zonder Carlos Vela. De Mexicaanse aanvaller, die vorig jaar maar liefst 34 doelpunten maakte in de MLS en werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler, slaat de competitie op het complex van Disney World over omdat hij bang is besmet te raken met het coronavirus.

Real Salt Lake versloeg Colorado Rapids met 2-1, mede dankzij een doelpunt van Albert Rusnák. De Slowaak, oud-speler van FC Groningen, miste ook nog een strafschop. Toronto FC - D.C. United eindigde in 2-2. LA Galaxy verloor ondanks het eerst doelpunt van de Mexicaanse aanwinst Javier ’Chicharito’ Hernández met 2-1 van Portland Timbers.