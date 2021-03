Nederlander Viscaal promoveert naar de Formule 2

Viscaal reed vorig jaar zijn tweede seizoen in de Formule 3, net als landgenoot Richard Verschoor. De coureur uit het Twentse Albergen won een wedstrijd op Silverstone en maakte ook indruk tijdens een regenrace in Boedapest. „Na het winnen van de races in 2020, waarvan eentje me door een tijdstraf werd afgenomen, wist ik voor mijzelf dat ik toe ben aan een volgende stap. Als coureur streef ik er naar om me continu te ontwikkelen. Ik ben Trident dankbaar voor deze kans en kan niet wachten op de seizoenstart in Bahrein”, aldus Viscaal.

Als voorprogramma voor de Formule 1 start het Formule 2-seizoen eind maart in Bahrein. Nieuw dit jaar is dat er op zaterdag twee sprintraces worden verreden. Op zondag volgt dan het hoofdprogramma met een verplichte pitstop. Er zijn vooralsnog in totaal acht raceweekenden.