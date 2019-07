Sprinters verbeteren Nederlands record op 4x100 meter

Chris Garia, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina liepen in het Olympisch Stadion naar 37,99. Dat was een fractie sneller dan het oude record van 38,03, dat hetzelfde viertal vorig jaar in Berlijn neerzette op de EK. Met die tijd veroverde de ploeg een bronzen plak.

Nederland had zich eerder al verzekerd van deelname aan de WK dit najaar in Doha. Het Britse sprintkwartet won in 37,60, Japan eindigde als tweede in 37,78. Dat waren de beste tijden van dit jaar tot dusver op het estafettenummer. Oranje liep met 37,99 de vierde mondiale tijd van dit jaar.