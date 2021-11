Portugal en Italië ontlopen elkaar in eerste play-offronde: clash in finale wel mogelijk

De tien nummers twee van de groepsfase en twee beste ongeplaatste groepswinnaars van de Nations League spelen komend voorjaar om drie WK-tickets. Italië, Portugal, Rusland, Schotland, Zweden en Wales spelen als de zes beste nummers twee op 24 maart volgend jaar een thuiswedstrijd in de play-offs. Ze worden tijdens een loting gekoppeld aan Oostenrijk, Tsjechië, Noord-Macedonië, Polen, Turkije en Oekraïne. Deze landen krijgen geen return in eigen huis.

Op 29 maart volgen drie finales om drie tickets voor het WK. Italië en Portugal kunnen elkaar dan treffen. Het thuisvoordeel voor die finales, die opnieuw uit een enkele wedstrijd bestaan, wordt bepaald door loting op 26 november.

Italië en Portugal niet rechtstreeks naar Qatar

Italië verzuimde zich maandag in Noord-Ierland te plaatsten (0-0) en eindigde achter Zwitserland in de poule. Portugal verslikte zich in het Servië van Dusan Tadic (1-2). Daardoor eindigden Cristiano Ronaldo en zijn ploeggenoten als tweede in de poule, achter Servië.

In het verleden gingen de play-offs voor een WK vaak over twee duels. Italië bewaart geen goede herinneringen aan de herkansingen voor deelname aan een mondiale eindronde. Zweden bleek in de aanloop naar het vorige WK in Rusland in de play-offs te sterk. Daardoor ontbrak Italië voor het eerst sinds 1958 op een WK. Portugal plaatste zich in de play-offs ten koste van Zweden voor het WK van 2014 in Brazilië.