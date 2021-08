PSV boekt late zege en bereikt play-offs Champions League

Met de 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd in het achterhoofd kon PSV het zich veroorloven Marco van Ginkel wat rust te gunnen. De aanvoerder werd vervangen door Davy Pröpper. Verder ontbrak ten opzichte van het eerste duel rechtsback Phillipp Mwene voor wie Jordan Teze aan de aftrap verscheen.

Geen luxe-wijzigingen

Waar Roger Schmidt dat soort luxe-wijzigingen kon doorvoeren, gold dat niet voor zijn collega Brian Priske. De selectie van Denen leek net zoals in Eindhoven bepaald niet op het eerste elftal dat hij voor ogen heeft als gevolg van de vele coronabesmettingen. Onder anderen Daniel Høegh (ex-sc Heerenveen) en Pione Sisto zaten daardoor niet bij de selectie.

PSV begon zeer aardig aan de wedstrijd met een kansje voor Eran Zahavi, wiens schot in de korte hoek gepakt werd, maar moest daarna toch toezien hoe Midtjylland ook regelmatig initiatief nam en de bezoekers bij vlagen aardig onder druk zette. Dat leidde tot een flinke kans na zo’n twintig minuten, maar uit een vrije trap werd de bal net naast geknikt door Júnior Brumado.

Eran Zahavi. Ⓒ ANP/HH

Het was uiteindelijk het grootste doelgevaar in een eerste helft waarbij beide elftallen regelmatig prikten, maar zelden echt gevaarlijk werden. Bij PSV was Zahavi de meest bedrijvige man, maar zijn poging een minuut of vijf voor rust eindigde op haast identieke wijze als die in de openingsfase. Even later stuitte ook Cody Gakpo op doelman Jonas Lössl.

Kans Gakpo

Na tien minuten in de tweede helft was er een grotere kans voor Gakpo. De aanvaller werd goed diep gestuurd na een combinatie met Zahavi, alleen mikte hij de bal net naast. Aan de andere kant reageerde Joël Drommel goed op een vrije trap van Evander. Even later zag de doelman tot zijn opluchting dat Anders Dreyer naast schoot na vrij voor hem te zijn opgedoken.

Zo liet Midtjylland bij vlagen wel zien aardig te kunnen voetballen in een rustige tweede helft met af en toe, via bijvoorbeeld invaller Marco van Ginkel, doelgevaar. Bij het sluiten van de markt viel er dan toch nog een treffer voor PSV. Armindo Bruma zorgde met een traag schot van net buiten het strafschopgebied voor de 0-1.

De Eindhovenaren kunnen zich zodoende opmaken voor een dubbele ontmoeting met Benfica of Spartak Moskou. De winnaar daarvan plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.